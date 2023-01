Vecinos autoconvocados realizarán una asamblea el lunes frente al Centro Cívico

Nuevamente los vecinos autoconvocados contra las altas tarifas que se registran por el consumo de energía eléctrica, se reunirán en asamblea ciudadana en la explanada del Centro Cívico para reclamar y presentar a los concurrentes un petitorio que será entregado oportunamente a las autoridades.

La convocatoria es para el próximo lunes desde las 20:30hs, lugar que se decidiera por la alta concurrencia que se espera, ya que se siguen sumando vecinos a los grupos de WhatsApp.

“Invitamos a todos los vecinos a concurrir y sumarse de esa manera al reclamo popular de manera pacífica y respetuosa”, señalaron.

La idea es reclamar por los altos costos del servicio, la cantidad de impuestos y los ajustes, que afecta a todos los entrerrianos y reclamar a las autoridades políticas que accionen y gestionen en favor del ciudadano, para que el costo de la energía sea acorde a los ingresos que perciben los trabajadores ya sea en relación de dependencia o como emprendedores y/o empresario.

«Esta asamblea ciudadana es de generación espontánea y surgió de los propios vecinos, no persigue ningún fin partidario, no tiene que ver con candidaturas de nadie y tampoco queremos que se transforme en un atril para que nadie se luzca con discursos político partidarios que no tengan que ver con el único fin del reclamo por las tarifas», destacaron.