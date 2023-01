Sin tregua: Siguen combatiendo incendios en todo el territorio provincial

Brigadistas, policía y bomberos siguen trabajando en islas del Delta y en toda la provincia para mitigar los incendios. En islas frente a San Pedro hay dos focos activos que se combates por tierra y aire. Mientras que frente a Rosario no hay actividad ígnea por el momento. El monitoreo en todo el territorio es permanente.

Al sur de las islas del Delta, frente a Buenos Aires, hay dos focos activos sobre los que están trabajando brigadistas instalados en el comando de San Pedro. Realizan trabajos de terreno y también por aire. Llegaron 19 brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego que se suman al personal de la Brigada de Respuesta Ambiental y de la Policía y bomberos de Entre Ríos, de la Fuerza Aérea Argentina y de Defensa Civil de San Pedro, que ya vienen trabajando hace días en la zona.

El informe del comando instalado en Alvear indica que la situación sigue igual que ayer y los focos ígneos están contenidos. Continúan los monitoreos activos en el lugar con vuelos de patrullaje y el trabajo para enfriar los puntos calientes. Por cuestiones climáticas y la caída abundante de agua se dificultó llegar desde el comando. No obstante, personal de la Dirección de Guardia Rural Los Pumas de la Policía de Santa Fe que se encontraba en zona, ingresó a la isla de Los Mástiles y junto con vecinos del lugar realizó una observación general a caballo sin registrar actividad ígnea.

En el resto de la provincia, se registraron distintos incendios en forestaciones y pastizales que fueron atendidos por los cuarteles de bomberos voluntarios de las localidades, con apoyo de los municipios.

Desde la provincia reiteran el pedido a la población de extremar los cuidados porque las altas temperaturas y la falta de lluvias aumentan el riesgo de incendios. Piden evitar hacer fogatas en lugares no habilitados ni debajo de árboles; no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos; no detener el auto en zonas secas durante mucho tiempo; llevarse los residuos ya que los vidrios y latas pueden originar incendios.