Racing fue demasiado para Parque Sur

Los dos exhibieron su actualidad en la Liga

Si esta Liga Argentina (puntero y último de la Conferencia Sur) y los números, funcionamiento y rachas de los dos tenían clarísimas diferencias en la temporada, la primera noche de básquetbol del año en el Gigante no hizo más que exponerlas en la cancha. Parque Sur perdió ante Racing de Chivilcoy por 84 a 48, tras un parcial que marcó un 26-43. Parque tuvo solo dos jugadores en doble dígito: Boffelli 15 puntos, Gallardo 10. Y salvo esos dos, el resto no pasó los 4 puntos de valoración. Metió 3 triples de 25 intentos. Erró la mitad de los libres que tiró. En Racing: De Pietro, el goleador con 23 puntos; Ortiz llegó a 19, Peralta a 12 y Stucky 9 (el mejor rebotero de la noche con 12).

Parque Sur, ya muy complicado antes del receso, agravó sus problemas perdiendo a su carta de gol, Taurus Adams, en la semana previa. Volvió a sufrir el partido. Barrales, Peralta y De Pietro fueron los máximos responsables de cerrar el primero con una leve diferencia, 16-24, tras una paridad que gobernó casi todo el parcial. Dos triples de Guelache y el juego de Boffelli eran los mejores y pocos argumentos del dueño de cancha.

Racing tardó apenas 2′ del segundo chico para hacerse dueño de todo, con un tablero que estiró a 16-30. Por De Pietro y Ortiz, sobre todo. No alcanzaba lo de Boffelli, que llegaría al igual que Lofrano a acumular 3 foules. La falta de pivot y centímetros en la pintura y un plantel corto solo pueden maquillarse un rato, pero no esconderlas 40 minutos ante rivales como Racing. La visita se llevó 43 a 26 el primer tiempo. Parque Sur hizo sólo 10 puntos en el período, por la buena defensa del líder, lo que no tiene y las ideas que tampoco aparecen.

En un pestañeo del tercer cuarto, el equipo que llegaba -y también hay que decirlo- con tres partidos en el lomo en un par de días, ganaba claro 51 a 28. Racing tiene un gran equipo, variantes, varios jugadores con minutos en Liga Nacional y dos de los mejores de la categoría -que pasaron por Concepción del Uruguay hace años-: Alejo Barrales y Erbel De Pietro. Pero también juegan bien y suman (Ortiz, Peralta, Stucky, etc.). Fue 40- 60 el tablero final del tercero.

La actitud de Parque Sur en el amanecer del cuarto final para intentar meterse en el juego sumaron buenos minutos de Gallardo y un poco de Legaria. El debutante López Allebrandt, con menos de una semana en el club, poco más pudo aportar. Racing nunca dejó que la ventaja se achique y cuando los Sureños bajaron la guardia, los líderes sentenciaron el partido y agrandaron el resultado final. Fue 84 a 48.

Racing se consolidó en suelo entrerriano en el lugar que merece estar de acuerdo a lo que juega y tiene. Parque Sur volvió a deambular con sus falencias, está lejos hoy de poder competir ante rivales de esta talla y estiró a 11 sus derrotas en fila. El miércoles iniciará una gira de tres partidos en Mar del Plata ante Quilmes, donde seguirá buscando revertir este duro momento.

Por Marcelo Sgalia.

Fotos Pupe Quintana.