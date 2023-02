“Queremos ser campeones y apuntamos otra vez al Regional Amateurs”

El Faro se cuelga en el horizonte del cielo sureño y con otro sentido atardecer alumbra el verde césped, que brilla ante las gotas que lo refrescan. Los entrenadores caminan la cancha mientras las primeras pelotas del año lo pisan. Los arcos, sin las redes que le guardan los goles, escuchan el silencio del estadio vacío. La experiencia les dice que falta menos y se preparan para los nuevos desafíos. Se ilusionan con lo que el fútbol vendrá a contarles. Parque Sur larga a rodar sus nuevos sueños, esos que los futboleros siempre renuevan en cada amanecer. Este miércoles a las 21 horas comenzará la pretemporada para la Primera División, Tercera y Cuarta categoría del club. Repetirán en esa hora todos los días, de lunes a viernes, para las próximas semanas. Martín Pinilla y Leonardo Impini seguirán siendo los técnicos de la Primera, con Luciano Macri de ayudante y Jonatan Galante de PF. Luchi Macri conducirá la Tercera, con la ayuda de Julián Saboredo. Y Leandro Lagraña debutará como DT de la Cuarta, con la colaboración de Agustín Torres. En ese delicioso perfume que desprende el fútbol al pisar una cancha, caminamos un rato con todos los DT del club para conocer lo que viene.

Martín Pinilla, un año más al frente de la Primera, confiesa que en este inicio “tenemos un panorama muchísimo más claro que el año pasado porque ya sabemos con qué jugadores vamos a contar”. Y agrega: “La idea que tuvimos de armar un plantel pensando a futuro antes de jugar el Regional se puede llegar a dar por la charla que mantuvimos con los jugadores. Nos da tranquilidad, nos conocemos”.

¿Parque Sur buscará volver a jugar el Regional Amateurs? Responde el DT, sin dudarlo un segundo: “Sí, totalmente. Nosotros trabajamos para que el club siga creciendo, sin pensar en objetivos personales. Con Luchi y Leo tuvimos la posibilidad de ir a otros clubes en este tiempo pero estamos muy contentos con el laburo que venimos haciendo. Pero ¿quién no quiere salir campeón? y ya estando clasificados al próximo Regional nos quedó la espina que con un poquito más podemos estar más arriba. Por supuesto que apuntamos a eso; sin olvidarnos todas las cosas que el club tiene por delante para terminar y seguir creciendo”.

Respecto a la fecha del comienzo de la pretemporada, Martín Pinilla explicó: “No quisimos arrancar antes y cansar a los jugadores con una pretemporada sin saber cuándo será el primer partido oficial. Es difícil planificar así, por lo tanto pensamos en febrero y vamos a ir regulando los trabajos de acuerdo con lo que vaya sucediendo en las reuniones de la Liga”, concluyó el entrenador de la Primera División sureña.

Leonardo Impini seguirá formando la dupla técnica con Martín. “Las expectativas que tenemos son altas. Estamos muy conformes con el trabajo que venimos haciendo. Creo que pusimos al club con una vara alta en cuánto a objetivos y vamos por el mismo camino. Esto nos permitirá que haya jugadores que se quieran sumar, siempre es más fácil. Y en todas las categorías pueden venir a los entrenamientos y sumarse desde este miércoles”, afirmó Leo.

El tampoco duda ni le esquiva a la palabra campeón: “En el corto plazo vamos a buscar pelear arriba en la tabla. Queremos ser campeones que es algo que parece difícil pero no imposible. Creemos que lo podemos lograr”, aseguró el otro DT de la Primera sureña.

En cuanto a los jugadores expresó: “Van a estar todos los que estaban, seguramente se sumen algunos y por ahí no estarán los que habían venido de afuera, que eran un par nada más. Los que jugaron el Regional y son de la ciudad tienen ganas de seguir y quedarse en el club. Vamos a ir conversando y viendo la posibilidad que se queden, esa siempre fue la idea antes de armar aquel plantel para el Regional”, nos dijo Impini.

Luciano Macri, ayudante en Primera y DT de la Tercera del club, también renueva sus desafíos: “Tengo muchas expectativas para este año, pero sobre todo siempre buscamos armar un lindo grupo. Mi laburo es preparar a los chicos para que cuando lleguen a Primera tenga los conceptos claros”.

Es la tercera vez que Luchi dirigirá la Tercera. Sobre el plantel indicó: “Es bastante parecido al del año pasado y se han sumado varios que quieren arrancar y venir a jugar con nosotros. Están convocados”, concluyó Macri.

Bajando de categoría, Leandro Lagraña -otro con paso como jugador por Parque Sur, entre varios clubes-, debutará como DT de la Cuarta División. “Estaba trabajando en Gimnasia con Cuarta y Quinta como PF. Como estaba jugando en el club ya conozco a varios de los chicos. Me propusieron este desafío y me gustó mucho. Parque Sur es un club que se preocupa mucho por sus jugadores; yo viví eso. Hay un buen material, con futbolistas que quieren el club. No dudé en decirles que sí”, explica Lagraña.

Es la primera vez que Leandro dirigirá una Cuarta División. Lo hizo en categorías de fútbol infantil. “Esperamos que sea una buena experiencia, les aportaré lo que he aprendido del fútbol en tantos Regionales o Federales que jugué. Me voy a brindar para que ellos puedan crecer y que ojalá algún día tengan una chance importante en Primera”, manifestó el ex volante.

Los chicos del fútbol infantil y juvenil, en las distintas categorías, pueden sumarse en los horarios de prácticas. Parque Sur pone a rodar su nueva ilusión con sus divisiones mayores.

(Por Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club Parque Sur).