Parque Sur se quedó sinTaurus Adams

Parque Sur entrena y espera su regreso en la Conferencia Sur de la Liga Argentina. El sábado a las 21 horas será local del líder, Racing de Chivilcoy, antes de su primera gira del año. La buena es que López Allebrandt ya entrena con el plantel. La mala es que Taurus Adams no volverá.

Cuando parecía que los Sureños iban encaminando sus filas para el reinicio de la Liga, el extranjero y goleador del equipo, Taurus Adams, le comunicó el lunes a los dirigentes que no volverá. El hombre de Milwaukke entregó esta explicación: “Por problemas de salud decidí no regresar”. Adams había volado a Estados Unidos para el receso por las Fiestas y recordemos que antes de eso también tuvo un viaje a su ciudad natal, en plena competencia, por el fallecimiento de su abuela. Finalmente, el jugador que tenía vuelo para volver a Argentina el lunes, decidió no abordarlo a último momento y le comunicó la decisión a los dirigentes. Sin dudas, la baja más sensible para este plantel. Adams terminó como uno de los cinco mejores goleadores de la Liga en su primera parte. Fue el mejor jugador de Parque Sur, que ya había cortado el vínculo con su otro extranjero, CJ Perry, durante el torneo.

La dirigencia, sorprendida por esta decisión, está trabajando para tratar de encontrar un reemplazo contra el cierre del libro de pases y a casi nada del debut frente a Racing.

Entre las buenas novedades, Parque Sur sumó, como anunciamos, la llegada del jugador de Paraguay, Néstor López Allebrandt. El pivot viajó el domingo y desde el lunes ya entrena con el equipo que conduce Iván Paolazzi.

La otra vuelta que tendrá Parque Sur, luego de un año, es la de su pivot Brian Osuna. El jugador que sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla en febrero del 2022 se encuentra cada vez mejor y continúa entrenando a la par de sus compañeros. En la práctica de anoche, Osuna indicó que tendrá el alta médica para volver a jugar en febrero. Más allá de la necesidad de centímetros en la pintura, la idea es no adelantar su regreso. Parque Sur tendrá 5 partidos en enero, dos en casa y tres en la ruta.

Por último, los Sureños también tienen nuevo preparador físico: Gervasio Delcanto. Se sumó al cuerpo técnico para esta segunda mitad de la Liga Argentina.

(Por Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club Parque Sur).