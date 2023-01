Malos vecinos: Tiran escombros, ramas y basura en cualquier lado

Es verdaderamente lamentable ver que hay vecinos quenada les importa la ciudad y la imagen que se llevan los cientos y cientos de turistas que nos visitan. Hay gente que les da lo mismo vivir entre la suciedad y arrojar sus residuos donde más cómodo les quede, algo que no se ve en otras localidades donde se cuida el aspecto y el medio ambiente, cuando se trata de imponerla como centro turístico, algo por lo cual Concepción del Uruguay viene luchando desde hace años.

Estos últimos días, donde se observa a gran cantidad de gente de visita en La Histórica, no han faltado aquellos desubicados que abandonan en distintas esquinas los desechos, como pasó en las últimas horas cuando arrojaron escombros frente a la renovada placita Rocamora, puesta en valor hace poco tiempo en un lugar totalmente renovado.

Esto también se observa en los cada vez más escasos contenedores, donde se tiran estos materiales lo que provoca la rotura, más allá de que se cuenta con un CEVOR a disposición de la comunidad.

Otro inconveniente son las podas ilegales o no autorizadas, como sucediera la semana pasada, cuando un vecino de calles Posadas y Congreso de Tucumán (que no fue localizado) cortó totalmente de raíz un pino y lo dejó con su troco trozado y la totalidad de las ramas en dicha esquina, cortando el paso peatonal. Esto demandó la intervención de la Policía Municipal, que labró el acta, más allá de que el desubicado infractor, no fue identificado. Más tarde personal de arbolado procedió a retirar todo.

Otro problema, siguen siendo los montículos de basura en esquinas y los pocos contenedores rebasados, donde se ven no sol basura domiciliaria, sino también, restos de muebles, electrodomésticos, gomas y colchones.

Sin dudas puede haber alguna demora en la recolección, sobre todo teniendo en cuenta si estamos en una ciudad donde viene el turismo, pero el problema principal, es la falta de empatía y educación de muchos vecinos, que deberían ser sancionados severamente para que de una vez por todas “aprendan” a comportarse y a colaborar para tener una ciudad limpia y más saludable.