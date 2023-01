Los jóvenes federados de Entre Ríos trazan la agenda 2023 en La Paz

Bajo la premisa “Trabajando por el arraigo, la capacitación y el futuro de los jóvenes en el campo; defendiendo la producción y su cultura”, los jóvenes de Federación Agraria Argentina de Entre Ríos realizan en La Paz, el 27º Encuentro y Campamento Juvenil.

El Complejo Recreativo Paso Medina de La Paz es el escenario elegido para que, del 23 al 25 de enero, los referentes de los Centro Juveniles Agrarios de la provincia puedan coordinar el plan de acción que se impulse durante el presente año.

“Siempre organizamos este tipo de encuentros que nos permite reunirnos y poder trabajar sobre temáticas específicas que nos preocupan. El objetivo central es que cada uno de los Centros Juveniles estén representados, para poder conocer la situación actual que viven las diferentes producciones. Hoy estamos todos preocupados por la sequía, es muy grave lo que está pasando, no hay cosecha, no hay pastos para los animales y en algunos campos ya no hay agua. Pero también vamos a trabajar en una agenda propia, con temas que trascienden la coyuntura y de los cuales seamos protagonistas para lograr el desarrollo rural y el arraigo en nuestros pueblos”, destacó Sebastián Klug, Coordinador de Juventud del Tercer Distrito de FAA.

Sobre las actividades específicas que se llevarán adelante en el predio recreativo, Klug destacó el acompañamiento durante esos días de dirigentes provinciales y nacionales de Federación Agraria, de Fundación Arraigar, de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos Coop. Ltda., entre otras entidades que apoyan cada una de las iniciativas que realizan. “Vamos a llevar adelante un seminario-taller para elaborar un programa integral de Jóvenes Rurales, el calendario anual y también hay programadas actividades recreativas en equipo”, dijo.

A su vez, el joven dirigente explicó que en este tipo de encuentro se debate y elaboran alternativas superadoras que permitan el desarrollo de los jóvenes. “Entre las problemáticas frecuente podemos mencionar la presión fiscal y las dificultades para arrancar emprendimientos, la falta de financiamiento, el acceso a la vivienda propia, el estado de los caminos, la escasa conectividad, son dificultades que venimos arrastrando y lleva a que muchos busquen otras alternativas en la ciudad”.

Las inscripciones continúan abiertas y por consultas o información deben comunicarse por los canales institucionales o con los referentes de cada Centro Juvenil. «Es importante la participación y formación en estos ámbitos, somos una generación de productores y futuros dirigentes, es importante estar conectados, saber lo que sucede, cuáles son nuestras falencias y puntos fuertes, capacitarnos, innovar y no solo quedarnos en un análisis, sino poder trabajar en soluciones. Cuanto más seamos, más cosas podemos conseguir”, destacó el joven federado.