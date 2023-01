Joven herido de bala en el Barrio Malvinas Argentinas

En horas de la noche del domingo, siendo aproximadamente las 22.00 hs; uniformados de Comisaria Tercera fueron al Hospital J. J. de Urquiza debido al ingreso de una persona herida por una supuesta arma de fuego.

Una vez allí, se entrevistaron con un joven de 23 años de edad, quien manifestaba que momentos antes se encontraba en zona de 13 del Oeste Norte y Don Bosco, donde según sus dichos se efectuaron disparos de arma de fuego, impactando uno de ellos el su pierna.

Así también adujo no saber a raíz de que se habrían suscitado los disparos y tampoco conocer o haber visto a los o el agresor, cabe mencionar que el damnificado no quiso realizar la correspondiente denuncia sobre el hecho acontecido.

Acorde a lo informado por el Medico Policial se pudo establecer que presentaba una herida en el muslo derecho con orificio de entrada y salida, por lo que no presentaba riesgo de vida.

Personal de la División Investigaciones se encuentra abocado a las tareas investigativas en pos de esclarecer el hecho y dar con las personas responsables del mismo.