Jornada de lucha del Polo Obrero

*El Fondo ordena, Tolosa condena*

*_¡Cese de los 160.000 despidos!_*

En Entre Ríos concentraciones:

Paraná: 8:30 hs Plaza 1° de Mayo

C.del Uruguay: 9 hs Plaza Ramírez

La Paz: 9 hs Plazoleta Varisco

El miércoles 25/1 la Unidad Piquetera se moviliza en repudio a las 160 mil familias despedidas de Potenciar Trabajo

Estamos ante un ajuste salvaje contra quienes menos tienen. No hay ningún objetivo de transparencia, el objetivo es avanzar con despidos masivos del programa a pedido del FMI, que reclama recortar el gasto en asistencia social, tal como lo hicieron con jubilado/as y como vienen haciendo con el salario de los y las laburantes, frente a las altísimas y extraordinarias ganancias de las empresas.

No se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por internet. Por la falta de conectividad y de servicios básicos en pueblos y barriadas de todo el país, 160 mil personas en situación de extrema vulneración social van ver recortado su único ingreso miserable de menos de $33.000 cuando la canasta básica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000. Muchas personas afectadas son mujeres que son sostén de sus hogares.

Sin lugar a grietas, desde CFK a Larreta, Bullrich y Milei son parte de una campaña de estigmatización y ataque contra las organizaciones sociales para poder llevar adelante esta ofensiva, que cuenta con el aval de Persico y Grabois. Actúan en defensa de los intereses del Fondo y las patronales, como el corralón municipal del intendente Ishi, que quiere pagar salarios de hambre.

La Unidad Piquetera llama a movilizarse en todo el país y solicitamos una reunión con la ministra Tolosa Paz para reclamar: el cese de los despidos del Programa Potenciar Trabajo, que todas las personas afectadas sean citadas en su distrito, por la apertura para todos/as lo que lo necesitan y por el aumento del monto del programa a un salario igual a canasta básica para que ningún trabajador/a este por debajo línea de pobreza.