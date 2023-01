El pasado 25 de noviembre, informabamos que Norberto Acosta sería nuevamente técnico de Gimnasia en el Torneo Federal A de fútbol. Algunas desmentidas, otros negaron burlonamente, hasta que hoy, en sus redes oficiales, el club confirmó la llegada del ex Juventud Unida y Chaco For Ever, entre otros.

Será su segundo ciclo en el Lobo con un plantel incierto y a la espera de refuerzos.