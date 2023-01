Entregaron aporte económico al nuevo Campeón Entrerriano de Boxeo

El aporte es para la compra de implementos deportivos que servirán para entrenar y competir en el plano amateur del Boxeo argentino. Martín Oliva, recibió a Valdez en su despacho acompañado de funcionarios de su gabinete.

Lino “Chucky” Valdez, boxeador de la Academia de Boxeo “Amilcar Brusa” y que tiene su sede en el Club Racing del Puerto Viejo, fue recibido por el propio Intendente en su despacho, quien estuvo acompañado por la concejala Valeria Jauregui y los secretarios de Gobierno Juan Martín Garay y de Cultura, Turismo y Deportes Sergio Richard respectivamente.

Luego de coronarse como nuevo Campeón Entrerriano de la categoría hasta 56kg. en el Festival de Boxeo que se llevó adelante en la Ciudad de Villa Elisa el pasado 10 de diciembre, fue recibido por las autoridades municipales para ser felicitado en principio y conocer en profundidad la vida del boxeo en la ciudad.

“Chucky”, de Concepción del Uruguay, actualmente integra la Selección Entrerriana de Boxeo en la categoría Mayores hasta 56 kg. Y recibió uno de sus máximos premios en los últimos tiempos, por lo que el Presidente Municipal lo recibió para saludarlo, felicitarlo por el esfuerzo y entregarle un aporte que servirá para continuar con el desarrollo de la disciplina deportiva en nuestra ciudad, la que creció rápidamente en los últimos años, incluyendo a personas que desde temprana edad se inclinan por el boxeo como una de las principales actividades deportivas.

“Que buena esta noticia, porque realmente son cosas que me sirven para seguir adelante y no hablar que me motivan a devolverle a mi ciudad todo lo lindo que me dan y que logramos con mucho sudor y esfuerzo” destacó Valdez durante el encuentro