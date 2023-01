El Municipio contribuye con los bomberos, ante los incendios forestales

Ante los incendios forestales que se registran en la ciudad, el Ejecutivo Municipal dispuso de varias medidas a saber: Aporte de mil litros mensuales de gasoil para entregar al cuerpo de Bomberos Voluntarios. Además, inició el proceso de abonar el salario a los agentes para revertir la situación de “voluntarios”. Asimismo, se otorgará un aporte excepcional de 6 millones de pesos para la compra de una nueva autobomba.

El intendente Martín Oliva instruyó a su equipo de trabajo para que asistan a los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, con el otorgamiento de mil litros de gasoil por mes y hasta marzo inclusive, para reforzar la ayuda en épocas donde se producen variados incendios forestales. Así mismo, el propio Intendente remarcó que “el Municipio está atento a cualquier otra ayuda que pudiera surgir en la urgencia de esta terrible situación que vivimos durante todos los veranos”. El aporte del combustible se realizará hasta el mes de marzo inclusive.

Asimismo, con el acompañamiento del Concejo Deliberante, se hará entrega de un aporte especial de 6 millones de pesos para la compra de una nueva autobomba que se sumará al cuartel en los próximos días, significando un importante aporte que realizará la comuna en representación de las vecinas y vecinos de Concepción del Uruguay.

“Se tratan de importantes acciones para contribuir con el mejoramiento en el servicio que presta el Cuartel de Bomberos de nuestra ciudad, aunque debemos remarcar una vez más, que también podemos colaborar de otras maneras: No arrojando basura y no prendiendo fuego en lugares abiertos y prohibidos, considerando que estamos ante una emergencia hídrica y que los incendios intencionales son penados por la Ley”. “Cualquier persona que observe a alguien encendiendo una fogata en lugares no permitidos, debe denunciarla a la Policía”.

Salarios para el plantel

Durante años, el Cuartel de Bomberos Voluntarios reclamó al Estado en su conjunto, la falta de acompañamiento y atención en la cobertura de sus salarios.

Desde el año pasado, el intendente Martín Oliva, autorizó la contratación de agentes del Cuartel como empleados municipales, por lo que ahora son 13 agentes de Bomberos que ya se encuentran percibiendo un sueldo y se espera para las próximas semanas, incorporar a 4 personas más.

“Desde hace tiempo, tomamos la firme decisión de incorporar a nuestros bomberos a la planta municipal para que tengan lo que se merecen: Un salario digno y mensual” destacó el Presidente Municipal.

En este marco, de las 13 personas, 4 (incluyendo al Jefe del Cuartel) pertenecen a la planta permanente y el resto son contratados municipales, por lo que se trata de una importante e histórica acción del municipio en beneficio de una institución que brega por la seguridad de las y los uruguayenses.