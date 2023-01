Concurren bomberos forestales de Entre Ríos: Son tres los focos activos en el Delta y se los combate por tierra y aire

Según el informe emitido este jueves por el comando instalado en San Pedro, provincia de Buenos Aires, brigadistas siguen trabajando para mitigar tres focos de incendio activos al sur de las islas del Delta entrerriano. Al norte, frente a Rosario, no se registra actividad ígnea. Siguen monitoreando toda la zona.

Al sur de las islas del Delta, frente a Buenos Aires, realizaron tareas en terreno, con herramientas manuales, con el apoyo del avión hidrante suministrado por Nación, para combatir tres focos activos en islas. Allí trabajan brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, de la Brigada de Respuesta Ambiental, de la Policía y bomberos de Entre Ríos, de la Fuerza Aérea Argentina y de Defensa Civil de San Pedro.

El informe del comando instalado en Alvear indica que la situación sigue igual que los pasados dos días, sin registrarse actividad ígnea. Continúan los monitoreos permanentes con vuelos de patrullaje y el trabajo para enfriar los puntos calientes.

En el resto de la provincia, se registraron distintos incendios en forestaciones y pastizales que fueron atendidos por los cuarteles de bomberos voluntarios de las localidades, con apoyo de los municipios. Se trabajó en un incendio en zona de sembrados en Los Talas, departamento La Paz, próximo a Santa Elena. Intervinieron bomberos de Hasenkamp, Alcaraz, Bovril, Cerrito, Hernandarias, Brugo y personal de la Brigada de Respuesta Ambiental.

Desde la provincia reiteran el pedido a la población de extremar los cuidados porque las altas temperaturas y la falta de lluvias aumentan el riesgo de incendios. Piden evitar hacer fogatas en lugares no habilitados ni debajo de árboles; no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos; no detener el auto en zonas secas durante mucho tiempo; llevarse los residuos ya que los vidrios y latas pueden originar incendios.

SEIS BOMBEROS FORESTALES ENTRERRIANOS SE MOVILIZARON HACIA EL DELTA

El Comando Operativo de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios informa que desde el miércoles 18 se encuentran trabajando en los incendios en las Islas del Delta con base en San Pedro.

Los Bomberos Forestales de nuestra F.E.A.B.V fueron convocados por Defensa Civil y el CUO de la provincia.

Ellos son;

Jefe de Brigada: Sto 1° Andrés Yauck – Brigadista – Ramírez

Bombera Cabo Miriam Beatriz López – Hernandarias

Bombera Pamela Virginia Aguiar – Hernandarias

Bombero Raúl Emanuel Lescano – Brugo

Bombero 2do Jefe Alexis Emanuel Mendoza – Brugo

Bombero Cabo Daniel Efrain Poschke – Ramírez

Los Bomberos Forestales entrerrianos son movilizados con móviles federativos