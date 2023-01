Columna de Astronomía. Perihelio de la Tierra.

El 4 de enero pasado, la Tierra a las 12:27 hora Argentina pasó por el perihelio, punto más

cercano de la Tierra con el Sol de éste año. En ese momento,¿Qué significado tiene? ¿tiene

algún efecto palpable en nuestro planeta?. Veamos:

En ése momento, nos encontramos a una distancia de 0.9833 unidades astronómicas

(abreviado: UA).

Una unidad astronómica es la distancia media que separa a la Tierra del Sol y equivale a

149.5 millones de kilómetros. Por tanto, el 4 de enero nos encontramos a algo más 147

millones de kilómetros de la nuestra estrella.

A partir de ese momento, comenzará a alejarse hasta que en julio llegue a encontrarse en el extremo opuesto. El fenómeno se debe a que, en realidad, la órbita de la Tierra, y el resto de planetas, no es perfectamente circular.

La diferencia entre ambos puntos suele ser de en torno al 3%. Dicho de otra manera, en

torno al perihelio, el Sol es un 3% más grande en nuestro cielo. También es la época en la

que llega más radiación a la Tierra.

El porcentaje es tan pequeño, sin embargo, que la diferencia es apenas apreciable. El hecho de que coincida con el invierno en el hemisferio norte y, por tanto, el verano en el

hemisferio sur, puede que nos de una pista.

A fin de cuentas, es en el invierno, en el hemisferio Sur, cuando la Tierra alcanza el afelio.

La diferencia en la distancia al Sol, entre ambos puntos, es de 5 millones de kilómetros (es

decir, se estará a algo más de 152 millones de kilómetros del Sol).

En cuanto a curiosidades, podemos mencionar que la Tierra se aleja del Sol a unos 1.5

centímetros por año (la Luna, se aleja de la Tierra a 3.7 centímetros por año, el resto de

planetas también se alejan del Sol). El perihelio, por su parte, también varía con el tiempo.

La forma de la órbita de un planeta no es perfecta. Constantemente se producen pequeñas

variaciones en la excentricidad de la órbita.. Desde el año 1246, la fecha del perihelio y el

afelio se ha ido desplazando a razón de 1 día cada 58 años. Ese desplazamiento seguirá en

el futuro. De forma que, hacia el año 6430, el perihelio coincidirá con el equinoccio de

marzo.

¿Cómo influye el perihelio en las estaciones?: lo cierto es que ni el perihelio ni el afelio

influyen en las estaciones. Esa variación del 3% es muy pequeña y no tiene ningún

impacto significativo. En su lugar, es la inclinación del eje de la Tierra el que provoca que

tengamos estaciones.

No sólo eso. Mientras que todos los planetas tienen un perihelio y un afelio, no

necesariamente tienen por qué tener estaciones. Eso dependerá de la inclinación del eje del

planeta respecto al plano orbital en el que se mueven.

La forma de la órbita de la Tierra sí tiene un impacto en sus estaciones. Sin embargo, la

escala en la que se producen estas variaciones es muy superior a la vida de un ser humano. Son cambios que se manifiestan sólo en escalas de miles de años.

Por tanto, más allá de la curiosidad, el perihelio (y el afelio) no tienen ningún efecto

palpable en el clima de la Tierra. Es mucho más importante en qué punto de su órbita se

encuentra en cada momento y su inclinación, respecto al Sol.

En cuanto a las estaciones, el invierno se produce cuando nuestro hemisferio está inclinado

en dirección opuesta al Sol, y el verano cuando está inclinado en esa dirección. Pero eso

sólo está relacionado con el eje del planeta y su inclinación.

Por último, el perihelio suele tener lugar en la misma fecha de un año para otro. Y, durante

los próximos miles de años, será a principios de cada año.

Si contáramos el paso del tiempo por los sucesivos cruces por un mismo punto, podríamos

decir que el 4 de enero comenzó un nuevo año, pues a partir de ahí comienza una nueva

órbita para la Tierra, pero, como vimos en la columna anterior (ver

https://03442.com.ar/2023/01/columna-de-astronomia-porque-el-ano-comienza-el-1-de-

enero-2/), éstos puntos no siempre se producen en los mismos instantes de tiempo, algo totalmente incómodo para todos.

