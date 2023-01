Atlético Uruguay volverá a intentarlo

Atlético Uruguay peleó hasta el final, hasta en los mismos penales pero no alcanzó. El pasado domingo, 9 de Julio de Rafaela se llevó el pase a la final por el ascenso al Federal A mientras los aplausos bajaban desde las tribunas del Plazaola. Esas manos que aplaudían pertenecen al hincha Decano, a aquellos que siguieron esta extenuante campaña. Y lo hacían a modo de agradecimiento para un plantel que dejó todo para ir por más pero que no alcanzó. Desde las manos de Carrizo (foto), clave en varios partidos, hasta el talento de Matìas Padilla y la entrega de todos, dejaron en alto el legado del club, que en el próximo torneo volverá a decir presente, para comenzar otra vez a perseguir el sueño del ascenso. Tal como lo deben hacer los grandes, siempre. A no olvidar lo jugado, festejado y sufrido, recordando siempre que Atlético Uruguay es un club de fútbol, respetuoso de su legado popular, regalando a lo largo de su historia, páginas gloriosas del fútbol uruguayense.