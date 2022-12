Urribarri mostró cómo los jueces del lawfare protegen a Frigerio

«Pese a que el escándalo nacional del viaje a Lago Escondido lo tiene como uno de los protagonistas, como si nada pasara y haciendo gala de un nivel de impunidad cuasi mafioso, el juez federal Julián Ercolini fue a trabajar normalmente este lunes y sobreseyó al ex ministro del Interior Rogelio Frigerio en una causa por operaciones inmobiliarias irregulares concretadas durante el gobierno de Macri», expresó el ex gobernador y ex embajador Sergio Urribarri.

«El mismo Ercolini que se declaró incompetente en la causa Vialidad y mandó las actuaciones al sur, pero luego dio una voltereta en el aire y terminó pidiendo el procesamiento de Cristina, hoy, a horas del fallo de la causa Vialidad, adopta esta decisión y muestra una vez más su condición de aliado de fierro cuando de desactivar causas contra el macrismo se trata», añadió.

«Frigerio tienen una suerte inusual a la hora de enfrentar problemas judiciales. Mientras algunos y algunas peregrinamos por los tribunales batallando contra acusaciones que no resisten ni el sentido común, él no para de recibir buenas noticias», continuó.

Luego, mencionó: «Otra alegría judicial recibió Frigerio este año cuando prescribió la causa en la que se investigaba justamente la entrega irregular a Joe Lewis de 11 mil hectáreas en la Patagonia y el hoy célebre Lago Escondido».

«El expediente contra Macri, Frigerio y otros se había iniciado por denuncia de Pino Solanas y Alejandro Olmos Gaona. A Frigerio se lo acusaba por su inacción ante la entrega de las tierras, pese a las advertencias de la Procuración del Tesoro», precisó luego.

«¿Quién firmó la prescripción? Otro de los viajeros a Lago Escondido: Carlos Alberto Mahiques», acotó.

Más adelante, Urribarri advirtió: «A Frigerio le quedan algunas cuentas pendientes en Tribunales, pero no se lo ve muy preocupado».

Y señaló: «Por ejemplo, fue denunciado por la OA junto a Macri y Marcos Peña por simular subastas y lograr la compra por parte de amigos (Nicky Caputo, Mario Quintana, etc) de propiedades fabulosas a precios irrisorios. ¿Dónde tramita el expediente? En el juzgado de Ercolini, donde nada puede salir mal…»

«Frigerio también está denunciado por la Dirección de Migraciones por el montaje en el organismo de un sistema de control ilegal de los ingresos y egreso del país de determinadas personas, desde Cristina a miembros de la Corte, pasando por funcionarios judiciales, políticos y hasta personajes de la farándula», prosiguió.

«¿Frigerio? Tranquilo! Investiga la jueza Capuchetti…», indicó Urribarri.

Finalmente, Urribarri concluyó: «Uno de los objetivos del lawfare es sacarnos de la cancha a algunos y algunas que lideramos gobiernos populares y nos enfrentamos al poder real buscando lo mejor para nuestra gente. Otro de los objetivos, como bien nos marca Cristina, es la protección y la impunidad de estos tipos. El de Rogelio Frigerio, parte activa de todas las maniobras mafiosas del PRO y del partido judicial que siempre lo beneficia, es un claro ejemplo. Y él sigue avanzando agazapado mientras se la va llevando de arriba».