Siempre hay algún desubicado: No todo fue bueno a la hora de los festejos

Si bien no se reportaron denuncias, hi hubo que lamentar víctimas o lesionados, no todo fue bueno a la hora de lo festejos por el tricampeonato mundial de nuestra Selección. Hubo daños y hasta disparos.

Como sucede siempre en estos casos, algunos se pasan y no miden la forma de expresar su “alegría”, pasando del festejo común a la violencia o a la exageración sin control.

Esto se pudo ver por momentos en algunos jóvenes que estuvieron en torno a Plaza Ramírez, que se subían a carteles para saltar o hacían lo propio con el quiosco de está en esquina de 9 de Julio y Juan Perón.

Algunos vecinos que fueron a festejar se vieron sorprendidos con estas actitudes y mandaron alguna imagen, lamentando y criticando. “Todos estábamos felices y eufóricos, pero hay límites”, dijo un joven que participó de los festejos.

Por otra parte, un vecino que iba rumbo a su trabajo, este lunes, rescató un proyectil de bajo calibre (aparentemente un 22) que estaba en la vía pública, calle 9 de Julio al 1500.

La bala daba muestras de haber sido disparada recientemente con las huellas del impacto en alguna pared, lo que sorprendió al lector de 03442 que mandó la foto a nuestra Redacción.

“Algunos se les fue la mano no?, dijo. Afortunadamente no hubo denuncias de personas heridas, pero ya hay experiencias muy tristes con este tipo de festejos.