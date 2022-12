Román Marinelli ganador de la Clase N7

«Llegue con la idea de una carrera similar a las anteriores ediciones, pero los tramos que armaron tanto en Villa Clara como en Villaguay me encantaron»

El casildense se quedo con todo en Villaguay y Villa Clara, ganando no solo su categoría, sino también la Clasificación General del Gran Premio Coronación del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros, repitiendo lo hecho en esta localidad en 2018.

“La verdad que la carrera fue muy linda, no pensé que me iba a encontrar con los trazados que corrimos, llegue con la idea de una carrera similar a las anteriores ediciones, pero los tramos que armaron tanto en Villa Clara como en Villaguay me encantaron, si bien uno de los tramos era muy similar, tenia algunas modificaciones que le cayeron muy bien, pruebas rápidas y muy técnicas, así que se tubo que trabajar mucho en la hoja para lograr buenos tiempos y estar en la punta, el trabajo de Guido (Simian su Navegante) fue fundamental, cada vez nos estamos entendiendo mejor en las carreras, muy satisfecho también con la organización, la verdad todo funciono muy bien el fin de semana; en cuanto a la carrera, tenia dudas respecto de como me iba a ir en el ripio, este año corrí poco en Entre Ríos ya que encaramos de lleno el Campeonato Santafecino y pudimos obtener el Titulo acá en Santa Fe y uno se desacostumbra un poco, pero la verdad que nos adaptamos enseguida, el auto iba muy bien, así que ya después del primer rulo vimos que teníamos todo para pelear la punta” Conto Román que lleva la atención del paranaense José Renon.

“Tengo que agradecer a José Renon y a todo el Equipo, la verdad que el auto estuvo muy bien todo el fin de semana, el motor a pesar del calor estuvo siempre estable y nunca perdió el rendimiento, a todo el Equipo Bertoli que nos hace la Asistencia, a Pancho Re, a mi Familia que me banca, a mi señora Daniela, a mi hijo Milo y por supuesto a la gente de mi trabajo, Rectificaciones Marinelli, que hacen que todo sigua funcionando cuando yo me ausento para hacer esto que tanto me gusta.

Espero que el 2023 sea muy bueno para todos, nos vemos el año que viene!”