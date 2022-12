Ricardo Maxit QEPD

La abogacía entrerriana está de luto, ha fallecido Ricardo Maxit en su ciudad natal,

Colón. Esta frase no es un lugar común, sino que refleja los sentimientos de los que lo

conocimos como amigo y abogado. Ejerciste la profesión por más de sesenta años

siendo un referente natural de la abogacía en esa zona y en la provincia. Tus opiniones

constituían un faro a los que frecuentemente recurríamos porque además de tus saberes

jurídicos nos encontrábamos con una buena persona dispuesta al consejo esclarecedor el

que estaba exento de las rispideces que a veces impone la profesión. Tu norte fue la

justicia y el derecho como herramienta fundamental para alcanzarlo. Por ello tenías un

trato muy especial en el conflicto judicial en el que intervenías, compasivo con el

adversario, exento de toda venganza, y siempre dispuesto a encontrar soluciones

equitativas que contemplara los intereses de las partes en pugna. Eras un típico abogado

consultor, y la gente acudía al estudio en busca de ese consejo iluminador que le

proporcionaría seguridad y paz a sus dificultades. Tu actuación se emparentaba mucho a

la de un buen padre de familia, y me parece que este era el sentimiento que buscaba la

gente al pedirte una consulta. Conocías muy bien la técnica del derecho. En materia

política te admiré por tus altos valores, especialmente el de la libertad, provenías de una

tradición conservadora pero ello no te impedía concebir que la sociedad necesita

cambios para su progreso, y que ellos deben provenir de liderazgos honestos y

competentes. Por último, y en el aspecto netamente familiar, formaste una familia

ejemplar con Gracielita, tus numerosos hijos y nietos, a los que reunías en tu campo.

Cumpliste Ricardo!. Pedimos una oración en tu memoria para que descanses en la Paz

de Dios.

Héctor Rodríguez