Como anunciamos en las últimas horas, Juan Francisco Boffelli está nuevamente en Parque Sur para jugar la Liga Argentina de Básquetbol. Tras su destacado paso por Neptunia, el jugador volvió por tercera vez al club. Juanfri sumará su cuarta temporada en la segunda categoría del país.

“Estoy todavía con algunas emociones que vuelven al encontrarme con gente que conozco, con quiénes me voy cruzando después de un tiempo. Son sentimientos lindos que estoy usando como motor para volver a tomar desafíos personales y grupales. Estoy ante otro objetivo importante para mí carrera. Quiero estar a la altura de lo que la gente y el técnico espera de mí. Siempre voy a dar lo mejor y espero poder entregar mi mejor versión posible”, confiesa Juanfri.

Boffelli llegó al club desde Zaninetti, su lugar de origen, en 2018. Era un juvenil. Se sumó para los partidos finales de la etapa regular, con René Richard como entrenador y Juan Marcos Kass de asistente. Si llega la habilitación debutará en su tercer regreso a Parque Sur, ante un rival que tiene a Kass de DT.

“Parque Sur ya parece mi casa. El desafío en lo grupal es poder clasificar y jugar playoffs. Sería un mérito al esfuerzo y un salto de calidad para el club. En lo personal quiero encontrar mi mejor versión, establecerme y tener nivel para estar en la Liga Argentina y seguir creciendo como jugador”, agrega Juanfri.

Luego de aquel debut en 2018 con la camiseta sureña se fue al terminar el torneo. Volvió recién pos pandemia. Era 2021, con Damián Gamarra de entrenador. Las primeras burbujas de aquella rara Liga. Se quedó para la 2021-22 y compartió el último plantel que dirigió desde el inicio Gonzalo Rodríguez Costoza y luego terminó con Iván Paolazzi.

Luego de algunos meses y como en aquel debut de 2018 llega con la Liga empezada. Está otra vez en Parque Sur, que lo fue a buscar por tercera vez. Los clubes no vuelven a buscar jugadores tres veces si no le rindieron. Al conversar con él se nota un Juanfri más maduro: “Vengo con una móchila de cosas nuevas que viví y aprendí. Pretendo volcarlo en Parque Sur, quiero sumarle todo esto. Tengo confianza que vamos a poder revertir este momento”, asegura el escolta.

¿Qué recordás del club? “La gente de Parque Sur se mantuvo siempre cerca mío hasta cuando me fui. Toda la gente que hace el club. Eso yo no me lo olvido. Saludarlos, agradecerles eso y pedirles que sigan confiando en este grupo de jugadores”, dice Boffelli.

Llega de ser importante para Neptunia. Al respecto señaló: “Vengo de mi primera experiencia fuera de casa porque inclusive estuve viviendo en Gualeguaychú. Fue increíble lo que me pasó desde lo humano, nunca había vivido nada parecido. Salir de las comodidades fue una experiencia hermosa. En el juego encontré una nueva versión de mí, tomé muchas responsabilidades, encontré un torneo intenso, llegaron lesiones y lo cerré de la mejor manera con la clasificación a la Liga Federal. Estoy muy agradecido a una institución que es impecable. Me fui con muy buenos recuerdos”, concluyó Juanfri. Como él siente, entre emociones, desafíos y recuerdos, está otra vez en un lugar que ya parece su casa. El Gigante, y su familia desde la tribuna, vuelven a tenerlo en sus filas.

(Por Marcelo Sgalia, prensa del club).