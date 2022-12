Otro ganador en el Rally Entrerriano

Cristian Sosa campeón en la N9, Light

“La verdad que la suerte nos acompañó un poco, ya que el sábado tuvimos un vuelco, pero el auto cayó sobre las cuatro ruedas y en marcha”

El uruguayo llego en la tercera fecha a conocer el Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros y no solo que decidió hacer el Campeonato completo, sino que también obtuvo el Titulo 2022.

“La carrera fue muy pelada, como lo fue todo el campeonato, siempre segundo a segundo con Dante Lanterna y Emiliano Sanchez, la verdad que la suerte nos acompaño un poco, ya que el sábado tuvimos un vuelco, pero el auto cayo sobre las cuatro ruedas y en marcha, así que pudimos continuar, ganar y ser hoy campeones de la clase”. Comento el “Tato” que lleva como Navegante a Pablo Villar, que también se consagro Campeón.

“Tengo que agradecer al Equipo PRC con los hermanos Adami al frente y todos los chicos que trabajan, me entregaron un auto impecable en cada fecha; fue un fin de semana soñado, llegamos con pocas posibilidades y se nos dio, no me quiero olvidar de agradecer a todo el Rally Entrerriano, Pilotos. Navegantes, Equipos, Autoridades y Prensa, la verdad que nos hicieron sentir muy bien y dan ganas de seguir corriendo acá.