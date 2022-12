Nuevas alertas por estafas: Policía pide estar atentos y denunciar cualquier situación sospechosa

Desde la Jefatura Departamental Uruguay, enviaron a los medios de prensa un alerta a la comunidad sobre nuevas metodologías ciber-estafas, que viene dándose desde hace un tiempo.

Al acercarse las fiestas los cibercriminales mejoran sus métodos para captar a la ciudadanía y usan nuevos ardides para cometer delitos, ya sea a través de servicios de mensajería como WhatsApp o redes sociales (Facebook, Instagram, etc).

Es por esta razón es que recomendamos estar muy atentos para no caer en este tipo de estafas, ninguna de las redes sociales y plataformas de e-comerce (Mercado Libre, Amazon, E-Bay, etc) ofrecen sorteos, ni premios, ni ningún tipo de regalo, ni ofrecimientos laborales de ninguna índole.

Evite ser víctima!!!! NO ABRAS NINGÚN ENLACE Y/O LINK, NO RELLENES NINGÚN FORMULARIO, NO COMPARTAS TUS DATOS PERSONALES. SI TENES DUDAS NO LO ABRAS!!. Ante cualquier duda comunícate con la dependencia policial más cercana.