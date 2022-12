Nueva ley electoral: sin certezas ni consenso

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical votó en contra tanto del tratamiento sobre tablas como del proyecto de ley que faculta al gobernador a realizar las elecciones provinciales unos días antes de las nacionales en septiembre de 2023. Argumentaron su postura planteando que “se trata de especulación política y discrecionalidad, con falta de diálogo con otros sectores políticos”.

El bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical que integran Gustavo Cusinato, Julián Maneiro y Lucía Varisco se manifestó en contra del tratamiento sobre tablas así como del proyecto de ley del gobierno provincial por medio del cual se otorga al gobernador la facultad de convocar a elecciones para septiembre de 2023. Es decir, separadas solo por días de las nacionales.

El bloque radical, al justificar su voto negativo, mencionó que “Este proyecto de ley no trae certezas sobre la fecha de las elecciones, ya que el gobernador se reserva la potestad de convocar junto con las elecciones nacionales, ni tampoco es el resultado de una convocatoria al diálogo con los actores políticos de la provincia, ya que no hemos sido convocados a ningún tipo de diálogo”.

“Aprobar este proyecto de ley es darle mayor discrecionalidad al gobernador para que fije la fecha de las elecciones cuando le convenga al gobierno provincial, ya que se reserva hacer elecciones separadas de las nacionales solo con un mes de diferencia, de tal modo que seguiremos con la indefinición de la fecha por meses y bajo las especulaciones de determinadas conveniencias e intereses”, argumentaron.

Pocas certezas

“Desde el oficialismo se señala que este proyecto y que el acompañamiento de otros diputados de Cambiemos así lo confirma, es el resultado del diálogo con otras fuerzas políticas, diálogo del cual no hemos participado, por lo cual suena más bien a hacer un traje a medida que a establecer reglas de juego claras. No podemos dejar de señalar que este proyecto deja, según la conveniencia del gobierno provincial, hacer dos elecciones (las PASO y la General) con solo un mes de anticipación que las nacionales, poniendo al Estado provincial en la necesidad de solventar los millonarios gastos que eso acarrea y que significa no poder destinarlos a temas urgentes como salud, educación o seguridad”, opinaron los legisladores radicales.

“Con esta ley el gobernador gana tiempo y evita tener que tomar en estos días la decisión de convocar o no para abril y junio, por lo cual acompañar su proyecto no es más que ser funcional a la especulación política del PJ”, agregaron.