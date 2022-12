Mattiauda: “El gobierno entrerriano no puede ignorar las graves consecuencias de la sequía”

El diputado Nicolás Mattiauda (Pro-Juntos por Entre Ríos), insistió con su solicitud para que se declare la Emergencia Agropecuaria por la sequía, y le reclamó al ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, a cargo de la cartera de Producción, que convoque de “manera urgente” a la Comisión creada por la ley 10.836 para tratar dicha situación.

El legislador de Gualeguaychú recordó que la semana pasada presentó un pedido al Ejecutivo entrerriano, a través de la Cámara Baja, para que declare la emergencia a favor del sector agropecuario, pero el proyecto no contó con el acompañamiento del bloque oficialista del Frente Creer para su tratamiento sobre tablas por lo que fue enviado a comisión para su posterior debate.

A su vez, envió una nota al ministro Ballay solicitándole que, en su carácter de presidente de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, convoque a la misma para analizar la situación generada por la sequía y su impacto en el sector rural.

En ese contexto, Mattiauda aseguró que “el gobierno entrerriano no puede ignorar las graves consecuencias de la sequía” y remarcó que “la normativa vigente le brinda las herramientas para dar una solución”.

“El Ejecutivo entrerriano no pueden argumentar que el pedido (para declarar la emergencia) le haya llegado por la prensa, porque lo solicité como legislador integrante de la Comisión la semana pasada y el propio oficialismo no quiso darle tratamiento”, sentenció el diputado.

Insistió en que el Ministro de la Producción tiene las facultades de convocar a la Comisión y tratar el tema, aunque no que haya pedido formal de las entidades rurales, y sostuvo que “la sequía se ve, nadie puede ignorar la gravedad de la situación, es un tema urgente”.

“El gobierno no puede darle la espalda al campo y decir que no está al tanto del pedido de emergencia como consecuencia de las condiciones climáticas adversas, porque cuando se la solicitó formalmente el propio oficialismo decidió enviarlo a comisión y dilatar el tratamiento”, aseveró el legislador de Gualeguaychú integrante del interbloque Juntos por Entre Ríos.