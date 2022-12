El dirigente radical Marcelo López presentó su espacio político Juntos por Concordia, en un acto multitudinario que se realizó en esa ciudad.

“Hace tiempo nuestra ciudad está estancada, quienes están hace más de 40 años no van hacer nada diferente, por eso es momento de unirnos, de tirar todos para el mismo lado y poner bien alto a nuestra ciudad. Con un plan de gobierno serio y un equipo preparado que no venga a improvisar. ¡Vamos a hacerlo posible!”, expresó López en su discurso.

“Los tiempos que corren nos exigen involucrarnos, aportar ideas y propuestas para construir juntos un futuro mejor. Quiero invitarlos a escribir una nueva historia para Concordia, en donde vos seas protagonista, donde los servicios lleguen a donde tienen que llegar, donde nacer no sea un castigo, donde emprender no sea un imposible y donde envejecer no sea un problema”, remarcó luego.

Por su parte, la diputada nacional Gabriela Lena, que acompañó a López en el lanzamiento de su agrupación, manifestó: “Somos muchos los que creemos en la necesidad de otro modelo de gestión en esta ciudad, ya que hace años es administrada por las mismas personas que la convirtieron en la ciudad más pobre del país. La usaron de trampolín para gobernar la provincia y no hicieron más que empobrecerla. Vamos a ser gobierno y vamos a ofrecer un destino mejor a Concordia y a Entre Ríos”.