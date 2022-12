La Liga reconoció a las legendarias del fútbol

Campeonato «Legendarias 2022» en honor y reconocimiento a las grandes mujeres que pasaron por nuestro fútbol. Estas mujeres han sabido acompañar y guiar con amor y respeto, siempre firmes en colaborar sin importar el club, camiseta.

Muchas veces las menos visibles o en un segundo lugar cuando son ellas las que guiaban el barco y las que remaban en dulce de leche, sosteniendo a todos cuando a veces ni ellas tenían fuerzas, siempre saliendo adelante y jamás reconocidas, es imposible en simples palabras expresar lo que les han brindado y las enseñanzas que han dejado en los niños que acompañaron a los largo de estos años, todo echo con amor sin esperar nada a cambio y hoy al menos con este simple y pequeño reconocimiento quiero que sepan son pilares fundamentales en el crecimiento de la liga y o clubes de la ciudad, que despiertan pasión, que sus palabras de aliento siempre calidez han ayudado a muchas personas a seguir, ver su fuerza y empuje a dado el valor a otros a tratar de imitarlos.

MARIA INEZ NIZ DE GOMEZ (MARY)

Cuando hablamos de Mary lo primero que te dicen chicos y grandes al recordarla es lo rico de sus comidas, Mary compañera incansable del conocido muyinga Gomez tantos años como el en el fútbol acompañando, sufriendo, trabajando y sosteniendo siempre juntos su familia, su club siempre bien dispuesta y con una sonrisa.

GRACIELA KLUG

Delegada, Presidente, Compañera, Dirigente, Sabedora de fútbol en todos los cargos o departamentos, fuente de información, siempre dispuesta a compartir saberes y o alentar, excelente mamá y esposa de otro gran dirigente de fútbol Rene Gonzalez.

ELIZABETH VERONICA CORREA (LIZ)

La de los abrazos fuertes, la que siempre habla con calidez amor y paciencia, aun hoy día siguiente estudiando y actualizándose en cuanto a fútbol y sus reglas, con conocimientos infinitos y aun buscando crecer y descubrir más solo para ayudar a los demás y a su querido club, iluminas con tu presencia Liz.

LUCRECIA AZUCENA BARRETO (LUCY)

El libro gordo de petete! Que puede ser que no sepas o que soluciones en un segundo?

Con errores y aciertos pero siempre dando lo mejor para todos. Presidente, delegada, secretaria, todo siempre firme donde te necesiten. Compañera y Amiga.

DORA SILVEYRA CORONEL DE MARTINEZ (DORIS)

Excelente mamá, dirigente y compañera, siempre con sus chicos a todos lados, empujando a su club a dar el máximo. La vida se la llevó temprano pero acá estamos Dorys recordándote siempre y a tu legado.

LIDIA ERPEN

Compañera con Dorys siempre juntas, cuando ella falto hiciste de tía postiza y acompañaste a sus hijos. Siempre los mejores presentes para todos gracias a vos llegaban al destinatario como correspondía y cuando faltaste se noto! Todos lo notaron pero los que no están en la liga o entorno del fútbol no supieron porque faltaban las copas, premios y medallas. Siempre tan correcta y viendo por los demás, cuando fui a decirte que el homenaje de ese año era hacia vos te enojaste y dijiste pero no nena, hay tanta gente antes y yo te dije lo se y ya les va a llegar, pero yo te quiero homenajear a vos! Fue cuando me dijiste por Liz y Enrique y te cumplí Lidia no todo pero ya te voy a cumplir.

Aún espero tus caramelitos…