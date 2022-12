La final del voley provincial será entre equipos del CEF

Los equipos uruguayenses verán acción en primer turno cuando los chicos enfrenten a Club Atlético Paracao desde las nueve de la mañana y luego en el cuarto encuentro las chicas se vean las caras con Don Bosco de Paraná, completando así las semifinales.

Luego de esto se definirán los cruces a las finales y a los terceros lugares.

CRONOGRAMA COMPLETO:

🔵 Semifinales

– 9:00hs Paracao vs. CPEF N3 (M)

– 10:30hs Paracao vs. Ferrocarril (F)

– 12:00hs Ferrocarril vs. 2do costa Paraná (M)

– 13:30hs Don Bosco vs. CPEF N3 (F)

🔵Tercer y cuarto puesto

-15:00hs Masculino

-16:30hs Femenino

🔵 Finales

-18:00hs Masculino

-19:30hs Femenino 🏆21:00hs Premiación