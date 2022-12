Julio Erpen campeón de la clase N9

“La mayor satisfacción del año creo que es que un auto prácticamente hecho todo por mí y por la gente que me da una mano llego todas las carreras y con podio”

El de Concepción del Uruguay se quedo con el Titulo de la N9 del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros en la última fecha del Campeonato.

“Fue un año en el que tenia dos desafíos, el primero superar lo del golpe que nos pegamos en 2021 en Estancia Grande, y justamente la primera de este año fue ahí y la ganamos, el otro desafío era poderme coronar, algo que por diferentes situaciones se nos escapo el año pasado, fue un buen Campeonato, la verdad que las fechas que estuvimos presentes me gustaron, no pude estar en La Paz por cuestiones personales pero después pudimos ir a todas; la mayor satisfacción del año creo que es que un auto prácticamente hecho todo por mi y por la gente que me da una mano llego todas las carreras y con podio”; empezó comentando Julio que en el año tuvo cinco Navegantes diferentes, sumando en cada competencia en la que participo.

“Tengo que agradecer al los cinco compañeros que se sentaron con migo en el auto durante el año, arrancamos con mi primo Bruno Gondell ganando en Estancia Grande, después estuvo Federico Scheneeroff, Emiliano Schwartz, Atahualpa Lazo y terminamos las ultimas carreras con Pablo Salvidia que ha sido un gran compañero tanto arriba como abajo del auto; también tengo que agradecer a los hermanos Adami por el motor de “Tata” y todo el asesoramiento que me dan, a “Tuti” Elola por las cajas de cambio y por la atención en carrera a Néstor Neubirth y Lucas Corales, a mi Familia, a mi Novia que siempre va acomodando todo para que yo pueda hacer esto que tanto me apasiona, a mis auspiciantes que hacen posible que corra que son, Carnes la Pulpería, Santolini Abastecedor de Carnes, Transportes Blanc, La Picadita, Del Campo Neumáticos, Scevola Frenos, Rectificaciones RTCE, Refrigeraciones B y L, Ponzoni Inmobiliaria y a todos los que de una u otra manera nos acompañaron en cada fecha, y quiero dedicar en especial este Titulo a mi Viejo, estamos pasando un momento particular con el y quiero darle fuerzas para salir adelante.

Respecto al año que viene el plan era subir de categoría, pero las cosas cambiaron, hoy no tengo el tiempo suficiente para poder realizar ese proyecto así que seguiremos un año mas en la N9 con Pablo en la butaca derecha y quedara para 2024 dar el paso.