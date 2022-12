Información de Villa Elisa

Todas las nominaciones a los Premios Sembrador 2022: Después de dos años atípicos a causa de la pandemia de Covid, el 2022 volvió a ser un año repleto de actividad deportiva a lo largo y ancho del país.

Esto permitió a los representantes de nuestra ciudad reencontrarse plenamente con las competencias de cada temporada, ante lo cual se abrió la posibilidad de reeditar la entrega de los tradicionales Premios Sembrador.

Dicho evento se concretará el próximo miércoles 28 de diciembre a partir de las 21 en Plaza Moreno.

Las ternas de nominados para este año quedaron conformadas de la siguiente manera:

1.Equitación (JCVE): Bianca Francou – Adrián López – Bautista Guiffrey

2.Hípicas: Abel Angel Lencina

3.Judo: Kimberly Ebe Barrios Buruchaga – Isaias Roque Barrios – María Belen Barrios

4.Karate Do: Benjamin Jaquet – Emilie Pascal – Abygael Bouvet

5.Muay Thai: Brian Gallo – Iván Melo

6.Taekwondo Do: Lisandro Noir – Marcos Larretegui

7.Patín artístico CRSJ (Mención equipo)

8.Pedetrismo: Lautaro Cooke – Fabián Korenchuk -Joaquín Chanseaud

9.Carrera aventura: Silvana Chaulet – Lucas Lujan – Yanina Laureiro

10.Triatlón: Gonzalo Lezcano

11.Pesca Deportiva: Rodolfo Ducret – Melina Sofia Daniel (Mención)

12.Pesca Deportiva (Mención): Cervando Fontana – Antonio Barbisan – Isidro Rougier

13.Automovilismo: Alejandro Cisneros – Amilcar Sigot – Ricardo Garnier

14.Karting: Daian Favre – Gonzalo Germán Vallejos – Cristian Cooke

15.Pueblo Cazes Karting (Mención): Octavio Bourlot – Jairo Scheffler – Javier Gaillard – Omar Bordet

16.Motociclismo: Fausto Grantón

17.Enduro-Motocross: Andy Garnier – Mateo Grantón – Pablo Brem

18.Ciclismo-Mountain Bike: Mauricio Brem – Oscar Caire – Fabio Torrant

19.Básquetbol (femenino y masculino): Antonella Favre – Joaquín Klug – Nahiara Laureiro

20.Basquetbol (Mamis): Fernanda Martin – Nerina Gerard – Romina Ovelar

21.Báquetbol (Mención Primera División Dama)

22.Padlle: Fernando Crepy – Ibera Caire – Sebastian Vergniaud

23.Bochas: Carlos Carruega – Eduardo Raviol – Pablo Barrios

24.Bochas (Mención Abuelos en Acción): María Rodríguez – Maris Stella Putallaz

25.Billar Bola 8: Carlos Fernández – Pedro Jesús Petit

26.Gimnasia artística: Lara Cantero – Mayda Putallaz – Agustina Mondragón

27.Hockey sobre césped (femenino y masculino): Ludmila Impini – Selene Joannas – Carla Gallo

28.Hockey sobre césped (Mamis): Sonia Eggs – Andrea Roude – Odila Dorin

29.Golf: Diego Ocampo – Fabio Garnier – Nancy Rougier

30.Parapente: José Luis Fournier

31.Voley (Pecarí): Ana Paula Suarez – Joaquín Perreta – Joaquín Panelo

32.Tenis: Sebastián Roude – Sebastián Rougier – Eduardo Ocampo

33.Boxeo: Alberto Alvez

34.Natación en aguas abiertas (Mención): Tobias Palacio Blanc – Ceferino Orcellet – Martín Roude

35.Fútbol (Liga Departamental): Misael Orcellet (CRSJ) – Adriel Guiffrey (CRSJ) – Mauro Chaulet (CAVE)

36.Fútbol de Veteranos: Eduardo Deymonnaz (CAVE)- Roberto Joannas (CRSJ) – Andres Noir (CAVE)

37.Fútbol Femenino: Dalma Micaela Garay – Giuliana Francou – Yamila Apecetche – Natalia Cabral

MENCIONES ESPECIALES

Abril Izaguirre, Martina Eggs, Sofia Casse, Agustín Benítez y Equipo de básquet Sub 17 Femenino (Por llegar a la final de los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata)

Hockey Sub 16 Femenino CRSJ (Campeón Play Off)

Hockey Reserva Femenino CRSJ (Campeón Play Off)

Hockey Primera Caballeros CRSJ (Campeón Fase Regular)

Básquet Sub 15 Femenino CAVE (Campeón Copa de Plata Liga Provincial y campeón Torneo Pancho Ramírez)

Fútbol Departamental Primera CRSJ (Campeón Torneo Apertura)

Recomendaciones sobre los alimentos en días de altas temperaturas: Los días de altas temperaturas son especialmente críticos para la seguridad alimentaria debido la posibilidad de desarrollo de microorganismos.

El clima húmedo, las temperaturas elevadas, las manipulaciones incorrectas, la falta de cocción (o cocción inadecuada) de los alimentos y el descuido de la higiene son los principales factores que pueden dar lugar a la contaminación de un alimento y, por tanto, provocar intoxicaciones e infecciones habituales durante los días de verano.

Por este motivo, desde el área de Bromatología se recomienda:

Realizar el correcto lavado de manos con frecuencia.

Lavar y desinfectar todos los utensilios y superficies utilizadas en la preparación de los alimentos.

Refrigerar los alimentos a menos de 5º C y calentarlos a más de 65º C.

Enfriar lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecederos (preferentemente por debajo de 5° C).

Mantener bien caliente la comida lista para servir (por encima de los 60° C).

No dejar alimentos preparados a temperatura ambiente.

Se sugiere cocinar sólo lo que se va a consumir en ese momento.

Refrigerar inmediatamente después de adquirir los alimentos para evitar q se rompa la cadena de frio. Principalmente embutidos, carnes, huevos, leche y sus derivados.

Al salir de camping o a sitios al aire libre, llevar alimentos envasados en lo posible y que no necesiten refrigeración.

Evitar cortar la cadena de frío.

Al abrir una lata de conservas, es importante transferir todo su contenido a un envase de vidrio o plástico.

Utilizar agua segura, no sólo para lavarnos las manos y los utensilios que usemos sino también para preparar hielos, jugos o mamaderas.

Si se tienen presentes estas sugerencias a la hora de manipular alimentos durante esta nueva temporada, se estarán evitando diversas enfermedades transmitidas por alimentos.