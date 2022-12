Información de Colón

El Municipio de Colón abonará el medio aguinaldo y los haberes antes de finalizar el año: Con el pago del Sueldo Anual Complementario el próximo miércoles 21 de diciembre y los Haberes de diciembre el jueves 29, la Municipalidad de Colón cerrará el año cumpliendo con todos los compromisos con la planta de trabajadores municipales.

El equilibrio de las cuentas municipales ha permitido consensuar en paritarias con ambos gremios un incremento que acumulado durante el año alcanzará el 93% por ciento.

Este ordenamiento de las cuentas públicas permite que la Municipalidad de Colón tenga previsibilidad, y pese a los vaivenes inflacionarios, acompañar los salarios municipales.

La Municipalidad de Colón otorgará una ayuda económica de $15.000 a los empleados municipales: El Ejecutivo Municipal de Colón convocó a los gremios ATE y SITRAM para comunicarles la decisión de otorgar una ayuda económica a los empleados municipales que será abonada el 13 de enero. El intendente José Luis Walser confirmó la noticia a los representantes de los sindicatos.

Gracias a la buena administración de las cuentas públicas la Municipalidad de Colón abonará antes de fin de año el aguinaldo y el sueldo a los empleados municipales y durante la primera quincena de enero de 2023 esta ayuda económica.

Por otro lado, cabe recordar que en el acumulado durante el año el incremento salarial a los empleados alcanzó el 93%.

Se realizó la primera jornada sobre Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA): Se realizó una jornada para abordar la detección, prevención y recursos, referido a la temática de Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA).

Estos trastornos de conducta alimentaria se pueden reconocer por un patrón persistente de comer no saludablemente o de hacer dietas no saludables. Los patrones de conducta alimentaria están asociados con angustia emocional, física y social; y no discriminan a base del género, edad, o raza.

La jornada que contó con el acompañamiento de la dirección de Cultura y Educación, estuvo a cargo de diferentes profesionales de la salud que abordaron la temática: Agustina García (Lic. en Psicología), Yanina Manucci (médica psiquiatra), Micaela Arrate (médica naturista, especialista en pediatría y adolescencia), Stella Antúnez (medicina general y familia) y Angelina Orcellet (Lic. en Nutrición clínica y deportiva, especializada en TCA).

La jornada fue especial para pacientes, familiares e interesados en el tema. Se abordó el rol de los nutricionistas en el tratamiento de TCA y la prevención de dichos trastornos en la adolescencia, entre otros temas.