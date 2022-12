Grecia Agostina González se suma Rocamora

La pívot de 26 años proveniente de Paracao de Paraná se suma al plantel de la Liga Femenina del Tomás de Rocamora para reforzar la zona pintada. Una de las pivotes más gravitantes en el último Pre Federal Entre Ríos 2022, la oriunda de La Paz se sumará a principios de enero.

Grecia Agustina González es ficha confirmada para el plantel de Laura Soledad González para el 2023. Nacida en la ciudad de La Paz , Entre Ríos hace 26 años. Grecia comenzó a jugar en la escuelita del Club Juventud de San José de Feliciano con el masculino porqué había desaparecido el básquet femenino. A los 13 tuvo la suerte de jugar en Talleres de Paraná, jugó la Liga Nacional U17 (2012). Participó de Liga Nacional Formativa en el Club Atlético María Grande. (2009).

A los 15 años formó parte de la Selección Argentina (2011) Sudamericano, donde salieron terceras. A los 17 formó parte de la Selección Argentina U17 , en el sudamericano donde lograron el segundo puesto (2013). Fue convocada a preseleccionado para el premundial U18 y mundial U19. También en la Selección de Entre Ríos a los 16 salió Campeona U18 (2012).

La pívot Grecia Agustina González también tuvo su experiencia en Buenos Aires jugando para Unión Florida a los 16 (2013). Formó parte del plantel de primera jugando Liga Federal 2014 Campeón (actual liga nacional) y en la Súper Liga Femenina (2015) Campeón.A partir del 2016 me dedique a estudiar y tuve un receso basquetbolistico, quien manifestó «La posibilidad de jugar en Rocamora creo que se dio porque en los últimos dos años mostré una buena performance y creo que habiendo tenido la posibilidad de compartir un par de cosas con «Lali» en inferiores pensó en mí, no queda duda, cualquiera que hace este deporte piensa siempre en la superación constante, el nivel de competencia en el que se encuentra Rocamora es el que toda jugadora sin pensarlo quisiera estar y estoy agradecida de que nuevamente se me da la oportunidad».

En el 2016 hizo un pequeño parate en el basquet para dedicarse a estudiar, volviendo a la acción oficialmente en el 2021 en el club Urquiza de Santa Elena. Su último equipo fue en este año en Atlético Paraná Paracao de Paraná participando del Prefederal.

González se incorporará al plantel a principios de enero cuando el plantel comience la pretemporada.