Gonzalo Rodríguez Costoza se suma a Regatas

El entrenador de básquet, nacido en la Provincia de Buenos Aires, llega al Celeste a partir del 2023 para hacerse cargo de las categorías sub17 y sub19 femeninas, “el proyecto principal que me plantearon desde la institución es darle la misma importancia al básquet femenino como al masculino y eso fue lo que más me atrajo”.

Si bien Gonzalo no es oriundo de nuestra ciudad, se siente un Uruguayense más, ya que ha pasado varios años trabajando en distintos clubes como Rocamora y Parque Sur, donde, además, en este último sus hijos se desempeñan actualmente como jugadores de básquet.

Gonzalo nació en Claypole y dio sus primeros pasos como entrenador de básquet en el Club Taponazo de su ciudad natal. Luego, su trayectoria a cargo de diferentes equipos se mudó a lugares como Olimpo de Lanús, Bolivia; en dos ocasiones, Carmen de Patagones y su última experiencia fue en el Club Amistad de Sucre, Bolivia. Fue entrenador principal de la Liga Argentina en Parque Sur y asistente técnico en Rocamora, en ambas instituciones uruguayenses también dirigió categorías formativas.

Por cuestiones personales y sus deseos de quedarse en Concepción del Uruguay a vivir y dirigir femenino, el proyecto Regatas Uruguay le resultó perfecto a sus expectativas, “quería dirigir femenino para poder acompañar cada fin de semana a mis hijos en sus partidos” fueron las palabras del nuevo entrenador Celeste quien está muy arraigado al básquet femenino desde sus inicios en el club de Claypole.

Además, agregó, “mis expectativas en este momento son, ayudar a Fernanda Joannas (entrenadora de toda la rama femenina) y apoyar al Club para contribuir en darle un salto de calidad al básquet, sobre todo al femenino”.

“El proyecto principal que me plantearon desde la institución es darle la misma importancia al básquet femenino como al masculino y eso fue lo que más me atrajo” y añadió, “me parece lo más importante, no solo para Regatas sino para la ciudad en sí, cuanta más calidad haya, mejor va a ser la competencia”.

Regatas comienza a pensar el 2023 apostando como siempre a las categorías formativas en todas sus disciplinas, con el lema principal “una hora más en el Club, es una hora menos en la calle”.

Fuente y fotos: Prensa Club Regatas Uruguay