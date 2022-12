El Rally Entrerriano cerró un gran año

Culmino con éxito el Gran Premio Coronación del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros, que estuvo recorriendo los caminos de Villguay y Villa Clara este fin de semana y la Clasificación General quedo para el Binomio de la Clase N7 integrado por Roman Marinelli y Guido Simian.

La jornada se presentó más calurosa, pero esto no detuvo a la gran cantidad de aficionados que se acercaron a los caminos aledaños a Villaguay para ver el paso de los 46 autos habilitados para correr la Segunda Etapa, que tuvo cinco Pruebas Especiales.

La Clase A6.

Con los retrasos de Nelson Bonnin y Guillermo Piton de ayer, Daniel Bonnin y Walter Traverso que habían llegado al Gran Premio sin carreras ganadas, comenzaban a soñar con el Titulo, el desenlace vendría en la tercera prueba del día, cuando Bonnin Benitez sufrían un fuerte vuelco, que no tenía consecuencias físicas para la Tripulación, pero que si los dejaba fuera de la lucha; Bonnin-Traverso terminaban ganando la carrera y se consagraba Campeón el Piloto; segundos eran los formoseños Gabriel Bobadilla y Jorge Kondriatiuk y Terceros Guillermo Piton y Juan Capurro que ganaron la etapa de hoy y la Power Stage, quedando Piton Como Sub Campeón de Pilotos, mientras Capurro su Navegante fue Campeón; el Sub Campeon de Navegantes fue Javier Benitez.

La Clase N7.

Marinelli-Simian completaron el trabajo de ayer y se quedaron con la carrera y se llevaron los puntos de la Segunda Etapa, segundos terminaron Nestor Ramirez y Agustin Coniberti y terceros Facundo Ramirez y Emmanuel Fernandez; la Power Stage quedo para Fernando Elola y Matias Voeffray; con Gaston Ramt y Marcos Viollaz, ya consagrados Campeones, restaba definir el Sub Campeonato que quedo para Alan Nattero y Nahuel Perez.

La Clase N7 Light.

Cuando todo parecía salirle a Maximiliano Arnaiz y Damien Wendler un vuelco sin consecuencias físicas los dejaba fuera de carrera en el penúltimo tramo; la carrera quedo para David Prina y Javier Diaz ganadores también de la Power Stage y de la Etapa de hoy, lo que termino por consagrarlos Campeones; segundos en la carrera terminaron Sergio Cuatrin y Lucio Moreyra y terceros Cesar Martinez y Jorge Cañete; el Sub Campeonato fue para Daniel y Melisa Baez.

La Clase N9

En la divisional no falto emoción, en el segundo tramo del día Franco Pellandino y Laura Esquivo sufrían un importante retraso y Pellandino veía esfumarse sus posibilidades de campeonar, mientras su Navegante que estaba mejor posicionada por el Titulo sabia que hacia falta recuperar, pero esto no terminaba ahí, Julio Erpen y Pablo Saldivia, lideres en la carrera se atrasaban en el penúltimo tramo y la punta pasaba a Alejo Cabrera y Federico Castaño y todo quedaba para definirse en la Power Stage, donde a Juan Gimenez y Juan Urrutia les alcanzaban los 6,1 segundos sobre Cabrera para ganar el tramo, la carrera y la Etapa de hoy, dejando segundo al Binomio de Gualeguay y terceros a Erpen-Saldivia; el Titulo de Piloto quedo para Julio Erpen y el de Navegante para Laura Esquivo y Sub Campeones fueron Franco Pellandino (Pilotos) y Juan Urrutia (Navegantes).

La Clase N9 16 Válvulas.

La clase llegaba con tres aspirantes al Título y entre ellos Jorge Suñer y Julian Schimpf eran quienes habían ganado la Primera Etapa de forma muy ajustada sobre Cristian D’Elia y Maximiliano Perez, que hoy lograron dar vuelta el clasificador ganando la carrera, segundos fueron Suñer-Schimpf que ganaron el Power Stage y son los nuevos Sub Campeones y terceras ganado la Etapa de hoy y consagrándose Campeonas de la divisional terminaron Juliana Rodiferr y Sofia Giebert.

La Clase N9 Light.

Los Uruguayos Cristian Sosa y Pablo Villar se quedaron con la carrera y de esta manera sumaron los puntos necesarios para se los nuevos Campeones, cediendo en el día de hoy solo la Power Stage que quedo para los debutantes Diego de la Casa y Juan Schimpf; el Sub Campeonato quedo para Dante Lanterna y Emiliano Sanchez que no pudieron completar la carrera.

Culmina el trigésimo primer Campeonato del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros y queremos agradecer a todos los Binomios que fueron parte de la categoría en 2022, a los Equipos, a nuestros Sponsors, a los nueve Municipios que hicieron posible desarrollar el calendario completo y a todas las personas e instituciones que de alguna manera fueron parte de esta nueva temporada cumplida de la categoría.