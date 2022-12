“El oficialismo sigue confundiendo un reclamo social genuino con una campaña política o electoral que no es tal”, respondió Orrico

El oficialismo, no solo está lejos de reparar el error o asumir algún tipo de responsabilidad, sino que además carga contra quienes vamos por la propositiva y recurre a editorializar su “respuesta sin firma” desde la Prensa Federal como medio local.

Habida cuenta de que el reclamo ciudadano parece haber dejado expuestas las falencias en la toma de decisiones por parte del municipio y ante la polémica desatada por los horarios de apertura y de cierre de la Isla del Puerto me permito expresar que:

Nadie desconoce que la Isla del Puerto es una Reserva Natural Mixta (según ley 10.479), como tampoco desconocemos que su categoría es “Reserva de Uso Múltiple” por lo tanto permite la convivencia de actividades de diferentes características entre las que enumera: “…y que constituyan formas de esparcimiento al aire libre”.

Nos preguntamos si alguien en su sano juicio piensa que, uruguayenses o turistas (personas o grupos de personas) paseando, caminando, trotando, andando en bicicleta, patines o tomando mates en la costanera depredan el ecosistema? Saben los que han escrito en la Prensa Federal que la ley prevé “…la conservación, el uso sostenible y el manejo de las Áreas Protegidas, y el desarrollo de políticas socioculturales, económicas y ambientales, y el pleno disfrute de los bienes y servicios que brinden a la sociedad.”?

Abrir a las 6.00 de la mañana y permitir que todos los que deseen hacer ejercicio al aire libre, en los lugares ya previstos (cinta asfáltica o peatonal articulado, playas y rio) lo puedan realizar de manera libre y gratuita, es atentatorio con el plan de manejo de la Isla del Puerto..?

Extender el horario de cierre para que jóvenes y familias puedan reunirse y disfrutar de las playas con acceso al rio Uruguay, en un entorno controlado e iluminado para garantizar la tranquilidad y esparcimiento seguro. Quien no ha ido en una noche de buen clima con sillas, lonas y su conservadora a compartir una noche estrellada con su familia y amigos..?

Que sea reserva de usos múltiples, no implica bajo ningún punto de vista de que la restricción del horario tenga que ser la actual (arbitraria y sin justificación científica ni técnica). Por lo tanto, podría tener un horario más amplio para que la gente pueda aprovechar tanto en la mañana como en la tarde.

Consecuentemente, cabe expresar que la inmensa mayoría de los uruguayenses creemos que se debe abrir antes y cerrar más tarde aún de lo establecido actualmente, simplemente. Además, y con todo respeto, le solicitamos a los funcionarios que arbitren los medios para poder gozar de una amplitud de horarios que satisfaga la voluntad de los vecinos de ir a un espacio público de calidad.

Finalmente, es necesario descalificar el reclamo social…?, creemos que no. No es más fácil corregir el error y avanzar positivamente en el disfrute de un lugar que es de todos?. No hay pocos dueños de los espacios públicos, lo somos todos los ciudadanos de Concepción del Uruguay.

Ya van casi 36 años de un mismo color político en la gestión municipal. A pesar de esto, pareciera que el oficialismo sigue confundiendo un reclamo social genuino con una campaña política o electoral que no es tal. No esperamos una autocrítica de su parte, si deseamos que se gobierne pensando en los uruguayenses.