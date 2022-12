El Interbloque Juntos por Entre Ríos repudió la decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte

Desde el Interbloque Juntos por Entre Ríos de la Cámara de Diputados salieron a advertir sobre la “gravedad institucional” que implica que el Gobierno nacional no acate el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia sobre los fondos coparticipables.

“Que la autoridad máxima del país no acate el fallo de la Corte Suprema de Justicia significa romper la división de poderes de la República Argentina y poner en riesgo la estabilidad institucional del país”, manifestaron los diputados y diputadas que integran el Interbloque opositor en la Cámara de Diputados.

“Con esta peligrosa determinación Alberto Fernández, que dice ser un hombre de derecho, y 14 gobernadores -incluido Gustavo Bordet- están desobedeciendo lo resuelto por un Poder del Estado y abren las puertas para que cualquier ciudadano se crea con la habilitación para hacerlo”, alertaron.

“Señor Presidente, así no funciona la democracia, así no se manejan las cuestiones de Estado en un país serio, así no se lidera una república. Desconocer la autoridad judicial es un golpe institucional y marca una certeza: siguen con la idea de ir por todo a cualquier costo”, concluyeron.