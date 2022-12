“El gobierno kirchnerista se ha empecinado en dañar nuestra república hasta el último día” manifestó Juan Ruiz Orrico

En dialogo con medios radiales, el referente local de Juntos por Entre Ríos se refirió al posible incumplimiento del fallo judicial por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordena al gobierno nacional la restitución de parte de los fondos en concepto de coparticipación, quitados a la Ciudad de Buenos Aires en 2020.

¿Qué pensas de la actitud de los Gobernadores aliados al kirchnerismo que alentaron al Presidente Fernández a incumplir este fallo?

No me sorprende que el gobierno de Alberto y Cristina, pero también el de los Gobernadores aliados se pronuncien en desacato ante el fallo del máximo tribunal de país y tomen la decisión de desobedecerlo. Se ha venido instalando un habito anti republicano casi como una matriz, que reniega de la división de poderes, descree en los contrapesos institucionales y rechaza la posibilidad de que podamos vivir en un país normal cumpliendo las leyes.

Hace menos de una semana disfrutábamos el triunfo de la selección nacional de fútbol con nuestra tercera copa del mundo, se ha puntualizado de manera sobre las lecciones que nos deja la competencia, el cumplimiento de las reglas de juego, la unión, la perseverancia, el trabajo en equipo y compromiso, entre otros. Una notoria contradicción.

¿Qué podes expresar sobre las consecuencias de esta situación?

Si queremos ser un país normal, con provincias y ciudades federales que desarrollen todo su potencial, no podemos optar por no cumplir con la ley. Está claro que no hay fallos buenos si nos benefician a nosotros y fallos malos si no nos dan la razón, sería ideal que el gobierno entendiera esto.

Me resulta difícil encontrar acciones de este gobierno que puedan ser tenidas en cuenta como positivas para nuestra sociedad, la acción de incumplir con un fallo de la Corte Suprema es solo una muestra más de que las acciones y omisiones maliciosas generan gravísimas consecuencias para nuestra democracia.

¿Se ha convertido este accionar en característico del gobierno?

Como se han escrito millones de artículos de la selección nacional y su buen ejemplo, también existen notas, opiniones y análisis sobre el mal ejercicio del poder por parte del kirchnerismo y el daño institucional que esto implica, se está convirtiendo en una de sus principales características y costumbres.

Hoy más que nunca, sigo convencido de que el federalismo se defiende con hechos, con acciones concretas y sin mentiras, cada poder debe actuar dentro del marco de sus competencias. Cada acción que desarrollamos en la vida pública y privada marcan la coherencia de nuestro pensamiento y se constituyen como un ejemplo incuestionable de los ideales que defendemos.