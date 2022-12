Día Internacional contra el Genocidio

En septiembre de 2015, la ONU decidió convertir el 9 de diciembre en el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen, en recuerdo de la Convención firmada en 1948 sobre este delicado tema.

Foto destacada: Calaveras en memoria de las víctimas del Genocidio de Ruanda. De Inisheer

Lema 2022: El papel del deporte

Cada año se diseña una campaña para conmemorar el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen.

En 2022, el tema es el siguiente: «El papel del deporte en la prevención de crímenes atroces». Se considera al deporte como un elemento de unión y de comprensión entre los pueblos, y como tal, puede servir para trasladar mensajes positivos y para prevenir los crímenes atroces.

Evento virtual en 2022

En 2022 se celebrará un evento virtual el 9 de diciembre a las 11 h. (hora Nueva York) que se retransmitirá en directo por la TV de la ONU y que incluirá un discurso de apertura y una mesa redonda. El evento está abierto al personal de la ONU, medios de comunicación y público en general.

¿Qué es un genocidio?

El genocidio es un crimen horrible, que trata de acabar con un grupo de personas, una étnia o raza, un grupo religioso o nacional. Hay genocidio cuando, además de esta circunstancia, se dan alguno de estos actos:

Matanza o asesinato de los miembros del grupo.

Lesiones graves a la integridad física o mental del grupo.

Sometimiento a unas condiciones que lleven al grupo a su destrucción física.

Medidas para impedir los nacimientos de los nuevos miembros del grupo.

Traslado por fuerza del niños a otro grupo.

Durante la historia humana son muchos los actos de genocidio que se han registrado, entendiéndose por genocidio cualquier acto que busque la aniquilación, sometimiento, lesión o traslado a la fuerza, de la totalidad o parcialidad de un grupo de personas miembros de una nación, etnia, raza o religión especifica.

Cómo prever el genocidio

A pesar de lo que la mayoría de las personas piensan, los actos genocidas no se detonan por las diferencias de opiniones de las personas, es decir, no se trata en sí mismo de la diferencia cultural, sino que está más arraigado a la discriminación de una facción que no puede acceder a una calidad de vida digna.

En la Alemania Nazi, el gobierno golpeó duramente a los judíos porque la mayoría de los banqueros y comerciantes eran practicantes de esta religión y la mayoría del pueblo que siguió a Hitler se sentían oprimidos o robados por la elite judía, por lo tanto prefirieron creer ciegamente en lo que se le decía y ver a estas personas como el enemigo.

En los casos de discriminación racial, principalmente en el período de esclavitud negra, el genocidio hacia estas personas se suscitaba por una creencia religiosa, donde los negros no eran considerados humanos, sino una subespecie de animales que no se parecían al hombre blanco. En este caso el poder económico y religioso, servía de excusa para aniquilar o someter personas venidas del continente africano.

¿Qué se busca con el Día Internacional contra el Genocidio?

La intención de la ONU, es volcar la atención de los países miembros en esas grandes diferencias que pueden estar ocurriendo dentro de la sociedad y buscar minimizarlas o transformarlas en una ventaja para aquellos que se sienten oprimidos.

Un ejemplo sería obligar a los grandes empresarios a cumplir con la responsabilidad social y vinculación con la comunidad de su entorno, creando escuelas, bibliotecas, espacios deportivos o demás obras públicas que ayuden a aumentar la calidad de vida de estos estratos.