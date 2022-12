Cuidemos la ciudad: Es lamentable ver la cantidad de basura en numerosas intersecciones de calles o bulevares

Es preocupante la falta de educación de gran parte de nuestra sociedad en materia de conservación del medio ambiente y la higiene de la ciudad. Salir y recorrer las calles de la ciudad, en muchos casos da pena e impotencia.

Esquina de calles y bulevares (principalmente estos últimos) llenas de residuos de todas características, como orgánicos, materiales de construcción, muebles viejos, colchones, tachos de pintura, gomas viejas y restos de grandes podas, entre otros, no solo dan una imagen indeseada para el vecino, sino que deja una mala idea de la ciudad a quienes nos visitan.

Es lamentable que no tomemos conciencia del daño que se genera con esta contaminación, tanto ambiental como visual, a lo que se suma la falta llamativa de contenedores, que por ejemplo en el bulevar Yrigoyen casi no existen de un tiempo a esta parte, entre otros puntos.

También seguramente sería necesario que el servicio de recolección de basura y otros elementos, pasara con mayor frecuencia y que los controles lleven a multar a quienes infrinjan las normas, ya que lamentablemente, estamos acostumbrados a eso, la tristemente llamada “mano dura”.

Sin dudas, Concepción del Uruguay, una hermosa ciudad llena de lugares turísticos y distintas atracciones, no solo para el turismo, merece que todos sumemos esfuerzos y respeto por el prójimo y nuestro medio ambiente, haciendo ese esfuerzo, seguramente no tendríamos nada que mirar en otras ciudades. Para pensarlo no?