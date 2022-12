D´elia y Giménez campeones en el Rally Entrerriano

Cristian D´elia ganador clase N9 16 válvulas

“Después de la piña del año pasado en Villaguay hubo que trabajar mucho para armar el auto nuevo así que tiene un sabor especial ganar justamente acá”

El Piloto de Gualeguaychu gano su clase en el Gran Premio en Villaguay y Villa Clara del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros, luego que en 2021 destruyera su auto en esta misma carrera y es casi como una revancha personal.

“La verdad que estamos muy felices por el resultado obtenido, más teniendo en cuenta el calor que hizo que nos demandó mucho físicamente, después de la piña del año pasado en Villaguay hubo que trabajar mucho para armar el auto nuevo así que tiene un sabor especial ganar justamente acá. Empezamos el viernes mal ya que en el Shakedown me saltaba la segunda marcha y tuvimos que cambiar la caja , lo que no nos dejó participar de la largada simbólica; fue un gran trabajo del equipo que nos cambió la caja y anduvo todo excelente; el auto fue una maravilla toda la carrera y cada vez me sorprende más y le voy tomando más la mano”; conto Cristian que llevo esta vez en la butaca derecha a Maximiliano Perez.

“Un agradecimiento especial para Maxi Pérez, que unos días antes de la carrera no dudo en aceptar mi invitación y lo hizo espectacular, nos entendimos muy bien arriba del auto . También agradecer a todo el equipo RENON-BERTOLI que hacen que el auto esté siempre en las mejores condiciones. Felicitaciones a las Campeonas y a los Subcampeones de este primer Campeonato de la categoría y ojalá se sumen más autos el año que viene !!

Gracias a todos los que nos acompañan y nos veremos si Dios quiere en el 2023 !!

Juan Giménez ganador en la Clase N9

El sábado nos costó encontrar el ritmo y en el último rulo tuvimos inconvenientes con la caja, la cual el equipo cambió en solo 20 minutos” El paranaense termino ganando una carrera llena de golpes de escena siendo una de las revelaciones del 2022 en la N9 del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros.

“Fue una carrera distinta, el sábado nos costó encontrar el ritmo y en el último rulo tuvimos inconvenientes con la caja, la cual el equipo cambió en solo 20 minutos, en un trabajo de primera como siempre. El domingo comenzamos cuartos a más de un minutos de la punta, pudimos descontar mucho y debido a problemas de Franco (Pelandino) y Juli (Erpen) nos encontramos a poco más de cuatro segundos del puntero faltando el último tramo, salimos a descontarlo con un buen ritmo llegando a la victoria en un apretado final”; Conto Juan que con ese resultado consiguió los puntos necesarios para que su Navegante Juan Urrutia obtuviera el Subcampeonato.

“Agradecer a toda mi Familia, a mi Novia que me banca en mi pasión, a Juan por confiar y alentar a ir cada vez más rápido, a todo el equipo Bertoli, a José Renon y su familia, a todos los compañeros que compartimos la asistencia y felicitar a todos los Campeones de un excelente 2022. Por último una mención especial para Juli y Pablo que durante todo el año los intente correr y pasamos tramos y carreras tan divertidas como apretadas y siempre con la mejor onda.

Saludos a todo el Rally Entrerriano Pilotos, Navegantes, Equipos y Dirigentes que cerramos este 2022, ya ansiosos por correr la primera del 2023!