Concordia: Polémica entre el jefe de Policía y las autoridades municipales

El comisario mayor Juan Beguerie, jefe de la departamental Concordia, realizó declaraciones ante el Diario Río Uruguay de esa ciudad y esto generó la polémica con autoridades municipales, que no dudaron en recomendarle al funcionario que debía “informarse mejor” y le reclamaron “mayor voluntad de trabajo en equipo”.

En sus declaraciones al medio concordiense, el jefe Departamental dijo que el horario de cierre de locales bailables se había extendido hasta las 10 de la mañana y habló de fiestas no autorizadas.

“Nos sorprendieron las expresiones del Jefe de Policía, principalmente porque lo que dice es inexacto y se presta a confusión, lo que resulta preocupante viniendo de alguien que debería estar mejor informado sobre las disposiciones y normas vigentes”, dijo al respecto el doctor Claudio D’Antonio, subsecretario legal y técnico del municipio local.

Precisamente, en sus declaraciones, Beguerie había expresado que “no fuimos notificados de que se extendió el horario a través de una ordenanza o decreto de la intendencia hasta las 10 de la mañana los locales bailables”.

Esta mañana, Dantonio le respondió que “esto no es así, no hubo extensión de horarios hasta las 10 de la mañana, no se tomó ninguna decisión en tal sentido”, aclaró el funcionario.

“Los horarios de cierre para las fiestas de Navidad y Año Nuevo están regidos por una ordenanza vigente desde hace ya un par de años. Las cervecerías deben cerrar a las 7 y los locales bailables a las 9 de la mañana. No hubo extensión ni excepciones”, remarcó D´Antonio.

“Cuando Beguerie dice que no es oportuno extender los horarios de cierre estamos de acuerdo, precisamente por eso no hubo extensiones. En consecuencia, no se comprende cuál es el propósito y fundamento de sus cuestionamientos; porque habla de una situación inexistente”, agregó el abogado.

En ese marco, el funcionario de la Secretaría de Gobierno y Hacienda argumentó que «también habla de las fiestas no autorizadas y parece dar a entender que de alguna manera este municipio avala ciertas informalidades en este aspecto. Esto también es erróneo. Las fiestas que habilitó la municipalidad cuentan con todos los requisitos establecidos por las normas. Incluso cuando Inspección General ha tomado conocimiento de algún festejo que por ahí se difunde en las redes sociales y no hay habilitación, se interviene poniendo en orden estas situaciones o directamente determinando la clausura y las sanciones que correspondan”.

“Las instrucciones que dio el intendente Enrique Cresto a las diferentes áreas que intervienen en estos temas fueron de estricto cumplimiento de las normas, de controlar y concientizar, de intervenir sin excepciones ni privilegios, de que los festejos sean dentro de lo establecido por las normas y con responsabilidad”, remarcó D´Antonio. “Esto es algo que tiene muy en claro el personal de Seguridad y Prevención, de Inspección General, de Tránsito y de las distintas áreas que colaboran con estas tareas”, añadió.

“Nos parece que algunas veces el jefe de Policía se pone en una actitud de crítico o espectador cuando lo que debiera hacer es meterse de lleno en los temas e intervenir en función de la responsabilidad que le compete, porque claramente esta es una gestión con voluntad de diálogo y trabajo en equipo, como queda demostrado en el ámbito del Consejo de Seguridad, donde la iniciativa e impulso que le da el intendente al consejo posibilitan que todos los actores vinculados a la cuestión de la seguridad pública participen, opinen y definan medidas y acciones en conjunto”, dijo el abogado.

Al tiempo que D´Antonio concluyó diciendo que “si Beguerie tenía dudas o estaba preocupado por cómo trabajar mejor y en conjunto con la Municipalidad, antes de salir en los medios podría haber cruzado la plaza y venir a conversar con el intendente y su equipo, para aportar y concretar una mejor labor conjunta en las fiestas, priorizando la seguridad y tranquilidad de las familias en los festejos, que debe ser el objetivo de todos en estas situaciones”.