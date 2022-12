Concejales de Colón se reunieron con el gerente del BERSA

Ediles del bloque Todos Por Colón recibieron al gerente regional del banco Nuevo BERSA Cr. Nicolás Delorenzi. En la reunión se abordaron numerosos temas de interés que habitualmente los vecinos que son usuarios del banco plantean a los concejales.

Los miembros del bloque informaron al gerente de algunas situaciones que se dan en forma recurrente, muchas de las cuales ya han sido comunicada a la institución a través de diferentes minutas de comunicación. Primeramente, hicieron hincapié en el tema de la atención únicamente mediante turnos On-line, manifestando los ediles, que muchas veces, personas que tenían que atender urgencias, les resultaba muy difícil el acceso inmediato a la atención, ya que al no poseer turnos anticipados y al ser recibidos en la puerta por un funcionario policial y no por un empleado preparado para evacuar dudas o brindar una solución, se generan situaciones de enojo o de tensión. El gerente regional explicó los motivos de los turnos on line, los que están relacionados con una mejor organización que facilite una mejor atención al cliente. También manifestó que la política del banco es atender cualquier tipo de situación urgente, y que se está reviendo volver a la atención en el ingreso a cargo de un empleado del banco.

En otro punto se abordó la situación de los cajeros, los cuales muchas veces, presentan algunos inconvenientes, como son extensas colas, o la entrega de dinero de baja denominación, lo que ocasiona incomodidades en los usuarios. La mayoría de los inconvenientes se originan a comienzo del mes o en fin de semanas largos. Delorenzi explicó que el dinero que se carga es el dinero circulante y el que está disponible en el banco.

Lamentablemente, explicó, muchas veces el mayor circulante es de baja denominación, y con el proceso inflacionario que vivimos en el país, al no existir billetes de gran denominación, este problema se da en forma habitual en todos los bancos del país. También explicó que algunas demoras se originan en el cambio de muchos cajeros automáticos, ya que se han incorporado cajeros de última generación que solo pueden ser operados digitalmente, lo que ocasiona mayores demoras por la falta de práctica en el uso de los mismos.

Estos cajeros presentan muchas ventajas, y sobre todo permiten cargar mayor cantidad de dinero. También los mismos están directamente vinculados a tesorería y en caso de faltan, emiten una alarma automática para su reposición en un lapso de tiempo determinado en el cual los funcionarios de tesorería tienen la responsabilidad de recargarlo. En este punto brindó datos estadísticos que posee el banco y que demuestran que el faltante de dinero en los cajeros puede ser solo en algunos de ellos en forma muy eventual y nunca afecta simultáneamente a la totalidad de los cajeros.

Otro de los reclamos que los concejales presentaron al gerente, están vinculados con la ausencia de un toldo que permita a los usuarios protegerse del sol y de las inclemencias climáticas. Debido a que en determinadas fechas se generan extensas colas en la vereda de la institución. Delorenzi explicó que la política bancaria en nuestro país tiende al uso cada vez más frecuente de medios digitales, por lo que se busca desalentar que las personas utilicen dinero físico. También se pretende que el resto de las operaciones tienda a hacerse en forma digital, por lo que cualquier situación que favorezca al uso tradicional de los bancos, son desechadas porque la institución entiende que esto va en contra del fin buscado.

El gerente informó que próximamente se estará implementando una tarjeta exclusiva de descuentos para clientes del banco, y que brindará beneficios a clientes y a comercios locales. Por su parte, los concejales resaltaron que fue importante la colocación de dos nuevos cajeros en las dos estaciones YPF de nuestra ciudad, lo que descentralizó el uso de los mismos en el edificio céntrico y que también da comodidad a gente que habita en los barrios más alejados del centro de Colón, ya que ahora disponen de un nuevo servicio para su comodidad. También resaltaron la buena voluntad del municipio de ayudar con esta descentralización a través de la habilitación en la municipalidad de cajas para uso exclusivo de “Entre Ríos Servicios”, lo que facilita el pago de boletas y facturas de servicios, y el retiro de efectivo por parte de numerosos usuarios.

Finalmente, los concejales agradecieron la buena predisposición del gerente regional y acordaron desarrollar una propuesta conjunta entre el municipio y el banco para realizar capacitaciones gratuitas a empleados activos y jubilados municipales de uso de las herramientas on line y de las nuevas tecnologías.