Columna de Astronomía: La Natividad

Es una creencia generalizada que la fecha de la Navidad se fijó en el 25 de diciembre para

sustituir a celebraciones paganas ligadas al solsticio de verano. Sin embargo, numerosos

estudios muestran que aunque la fecha de la Navidad tiene una raíz astronómica, ésta no se

encuentra en el solsticio de verano, sino que se remonta al equinoccio de otoño.

El laberinto del nacimiento de Cristo: no hay referencias directas en la Biblia sobre la

fecha del nacimiento de Cristo, ni siquiera indicaciones aproximadas sobre el momento del

año en el que se produjo, y nadie se atrevería a sostener hoy que la fecha del 25 de

diciembre tiene una base histórica.

A lo largo de los siglos, la Natividad se ha celebrado en fechas diferentes y aún hoy, la

Iglesia armenia la celebra el 6 de enero. A pesar de que establecer una fecha precisa para

esta celebración ocupó a los cronógrafos cristianos durante siglos, estos esfuerzos

condujeron a resultados muy variados.

Además de asociar el solsticio de verano al nacimiento de Jesús, la Iglesia asoció el

solsticio de invierno al nacimiento de Juan Bautista, mientras que los equinoccios

quedaron asociados a los momentos de su concepción (y muerte, al menos en el caso de

Jesús).

La predictibilidad de los fenómenos astronómicos dotan de esta manera a la religión de

una simbología que remite al firmamento, arropando así a la liturgia con alegorías celestes

de gran dignidad, acreedoras del respeto que inspira la repetición de los ciclos cósmicos.

Vemos pues que aunque la fecha de la Navidad tiene un origen astronómico, la raíz no se

encuentra de manera directa en el solsticio de verano, sino que se remontaría a 9 meses

antes, al equinoccio de otoño y a la feliz coincidencia de que la gestación en el seno

materno dura aproximadamente tres estaciones, esto es, tres cuartas partes del tiempo

empleado por la Tierra en completar su órbita alrededor del Sol.

Por ejemplo, en el siglo II, Clemente de Alejandría se refiere a trabajos anteriores que

fijaban el 6 de enero, el 19 de abril y el 20 de mayo, mientras que él mismo proponía el 17

de noviembre.

Otras fechas calculadas o adivinadas posteriormente fueron el 25 y el 28 de marzo, el 2 de

abril (por Hipólito de Roma). Fue hacia el año 300-330 de la era común que la fecha del

25 de diciembre aparece ya en Roma como un día festivo bien establecido para celebrar el

nacimiento de Cristo, una tradición que se extendió a Asia Menor hacia el año 380 y a

Egipto hacia el 430. Sin embargo, en otras comunidades cristianas, se eligió la fecha del 6

de enero, una opción que con el tiempo fue perdiendo adeptos.

A primera vista parece universalmente aceptado que el 25 de diciembre fue elegido para

oponer la celebración cristiana a otras celebraciones paganas. Esas fiestas incluyen por

supuesto al solsticio de verano que, de acuerdo con el calendario Juliano, se celebraba el

25 de diciembre. Además, de acuerdo con el famoso Calendario del 354 (el Calendario de

Filócalo), 30 carreras de carros festejaban en ese día ‘Natalis Invictis’, el nacimiento de Sol

Invictus, una celebración fijada por el emperador Aureliano en el año 274.

Solsticios y equinoccios: muchos estudios realizados desde principios del siglo XX

cuestionan, sin embargo, esta idea de que los cristianos habrían optado por el 25 de

diciembre para sustituir a fiestas paganas, pues no encuentran evidencias históricas que la

apoyen. De hecho, los primitivos cristianos ponían mucho más énfasis en la celebración de

la pasión y la muerte de Cristo.

El escritor cristiano Tertuliano había calculado en el año 200 que la muerte de Cristo tuvo

lugar el 25 de marzo (cerca del equinoccio de otoño), mientras que en provincias orientales

del Imperio Romano, fijaron la muerte de Cristo en el 6 de abril.

En resumen, hacia los siglos II y III se barajaban las fechas del 25 de diciembre y 6 de

enero para el nacimiento de Cristo y 25 de marzo y 6 de abril para su muerte. ¿Puede haber

una relación entre estas fechas? Son exactamente 9 meses de diferencia.

Los cristianos de la época estaban suponiendo que la concepción de Cristo tuvo lugar en el

mismo día del mes que su muerte. Esta suposición encaja bien con una creencia muy

generalizada en aquellos tiempos de que los grandes sucesos de la creación y la salvación

habían sucedido en la misma fecha del año.

Por ejemplo, según el Talmud babilónico, la creación, el nacimiento de los patriarcas y la

redención del mundo, todo tuvo lugar en el mes hebreo de Nisan. En el mundo judío de

aquellos tiempos también estaba extendida la idea de que todos los grandes profetas de

Israel habían vivido con una ‘edad íntegra’, un número exacto de años, es decir que morían

en la misma fecha del mes en la que habían nacido o habían sido concebidos. Parece

plausible que, siguiendo esta creencia, los cristianos de los siglos II y III adoptasen la idea

de que Jesús fue concebido en el mismo día del mes en que moriría (el 25 de marzo), y que

nació 9 meses más tarde (el 25 de diciembre).

Con el tiempo, el 25 de diciembre como fecha de la Natividad se extendió mucho más que

el 6 de enero, fecha que, no obstante fue conservada en la inmensa mayoría de los lugares

para celebrar la Epifanía. Pero no habría habido una intención deliberada en los antiguos

cristianos, todavía una comunidad dispersa y poco organizada, de sustituir con la Navidad

cristiana las celebraciones paganas ligadas al solsticio. Es más, se ha llegado a proponer

que la institución de la fiesta de Sol Invictus, que como hemos mencionado se realizó en el

año 274, fue un intento de dar un sentido pagano a la celebración de la Navidad de Cristo

que databa de antes y que, en ese tiempo, ya estaba tomando auge en Roma.

La celebración de la Navidad en el solsticio de verano sería así una coincidencia, pero sin

duda una coincidencia sumamente conveniente, pues al solsticio, momento de las noches

mínimas en el Hemisferio Norte, se le puede dotar de un simbolismo claro de renacimiento

y renovación. A partir del solsticio, los días se alargan permitiendo que la actividad

humana recupere todo su brío. La realidad cósmica del Sol (un ente ambivalente en la

antigua Roma por su doble significado astronómico y divino) quedaba asociada así a un

momento de suma importancia en la Historia Sagrada.

(Astrónomo Rafael Bachiller, texto adaptado al hemisferio Sur)

ACTIVIDADES

El miércoles 28 y jueves 29 de diciembre, comenzamos un ciclo que hemos dado en llamar

“Astronomía en las plazas”, mes a mes, iremos a alguna plaza de la ciudad a observar la

Luna creciente.

Para comenzar, estaremos en Plaza Ramírez ambos días desde las 21:00 hasta las 23:00

horas con los telescopios para que los conciudadanos que se encuentren ahí puedan

observar la Luna en el mejor momento de observación:

Así que hecha la invitación, agendar miércoles y jueves en Plaza Ramírez desde las 21:00

horas (concurrir con ganas de expresar el “Wow!!!”, “Uhhh!!!”, “¿ de veras es así ??” sin

vergüenza alguna al observar la Luna).

Como siempre, invitamos a seguirnos a través de nuestras redes para estar al tanto de las

actividades referentes a esta hermosa ciencia; en face: astroamigos Concepción del

Uruguay y en insta @astroamigos_cdelu.

Que haya pasado una buena Navidad y hasta la semana que viene.