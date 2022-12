Causa Peluffo: Prorrogaron la prisión preventiva y elevarán la causa a juicio contra el acusado del crimen

Se realizó la audiencia que se anunciara en 03442 por la causa que se lleva adelante por el crimen del abogado penalista de Concepción del Uruguay, doctor José Pedro Peluffo, que tiene hasta la fecha a un único imputado, más allá de que la Fiscalía seguirá la investigación, para tratar de dar con los otros involucrados. En esta oportunidad, la fiscal dio detalles de la investigación y justificó su pedido. La Defensa por su parte intentó que su representado, fuera beneficiado con una prisión domiciliaria y el uso de pulsera, lo que no fue aceptado dada la cantidad de fracasos de esas medidas.

La causa Peluffo

Como se recordará, Peluffo fue sorprendido y baleado por dos sicarios, cuando estaba en la puerta de su casa y estudio, en esquina de Rivadavia y Malvar y Pinto, del Barrio La Concepción, la noche del 14 de diciembre de 2021. Las heridas en sus piernas, lo llevaron a la muerte 24 horas después, cuando se lo intervino quirúrgicamente por segunda vez, intentando detener la hemorragia. Por el hecho fue detenido casi dos meses más tarde Luis Alberto Grandolio, que estuvo prófugo y que fuera reconocido por Peluffo como uno de los autores, continuando fugado el segundo sicario.

La fiscal relató este jueves en su alegato que Grandolio, estuvo siempre protegido por sus familiares, quienes le avisaban de los movimientos policiales, señalando que estuvo en contacto con personas que le iban a proveer de un DNI y carnet de conducir con otra identidad, secuestrándosele el día de la detención un celular del cual se pudo extraer importantes pruebas de mensajes que lo comprometen en el caso. También se hallaron huellas dactilares en el auto usado para cometer el crimen y las imágenes de cámaras de seguridad, lo muestran como autor del disparo mortal.

Según estas grabaciones, Grandolio fue quien efectuó el tiro que dio en la pierna izquierda de Peluffo, que le destrozó la arteria y venas, que causaron que se desangrara, haciendo estéril todos los esfuerzos médicos, en tanto que el otro asesino, fue quien efectuó el tiro que dio en la pierna derecha, tras lo cual continuaron efectuando disparos.

La doctora Gabriela Seró, considera que es la soltura de Grandolio pondría en peligro la realización del juicio que seguramente será de la modalidad de Juicio por Jurado y sería perjudicial para la seguridad o tranquilidad de los testigos, más aun considerando que este individuo ya tiene una causa anterior por homicidio y que además hay un prófugo, por lo que pidió la prórroga de la prisión preventiva por 90 días y solicitó la audiencia para elevación a juicio, ya que la IPP está concluida en lo que respecta a Luis Alberto Grandolio.

La Defensa

A su turno, el defensor oficial, doctor Sebastián Arrechea, intentó revertir la situación de su cliente y convencer al juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, para que Grandolio sea beneficiado con una prisión preventiva domiciliaria y con el uso de pulsera electrónica.

Arrechea, alegó que su representado no habría actuado con intenciones de dar muerte a Peluffo, sino que su accionar podría estar relacionado a una amenaza o advertencia y por eso los disparos fueron a las piernas, por lo que dio a entender que en el debate se intentará demostrar que se estuvo ante un caso de lesiones graves y que la muerte de Peluffo se produjo al fallar un baipás colocado en la segunda intervención quirúrgica, lo que no es responsabilidad de su asistido. También dijo que no estaba probado que la familia hubiera encubierto a Grandolio y que este no estuvo prófugo, lo que queda demostrado con la detención, ya que fue capturado en su casa de Concepción del Uruguay, donde había regresado tras su ida a Campana por una cuestión familiar.

Escuchadas las partes, el juez de Garantías realizó un análisis de los elementos con los que cuenta la Fiscalía y consideró que en esta etapa y a punto de elevarse la causa a juicio, se debe mantener la medida por el plazo solicitado por la fiscal, de 90 días y que Grandolio deberá continuar alojado en la UP1 de la ciudad de Paraná.