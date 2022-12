Villa Mantero: Insólito incidente con un vecino por la tala de un árbol ordenada por el municipio

La tala de un viejo ejemplar de Mora, que representaba un riesgo por su estado, dispuesta por el municipio de Villa Mantero, generó un llamativo incidente con un vecino de esta localidad, que tiene su vivienda junto al añoso árbol.

Finalmente, luego de muchas idas y vueltas con algunos inconvenientes, en horas de la mañana de este miércoles, el municipio de Villa Mantero; envió una cuadrilla a fin de quitar un árbol de mora de la vía pública.

El mismo, había sido defendido por el frentista, tratando de impedir el corte -o por lo menos, exigiendo una explicación- pero finalmente el municipio amparado en ordenanzas preexistentes que le otorgaban la propiedad del mismo, lo cortó.

EL INTENDENTE HERNÁN NIZ EXPLICA LOS SUCEDIDO

Ante la publicación del medio Ruta Veinte, respecto al conflicto suscitado en la localidad de Villa Mantero, con la extracción de un árbol que se encuentra en la vereda, el intendente de dicha localidad, Hernán Niz; en comunicación con ese medio, dio la versión oficial del hecho.

“Nosotros tenemos una ordenanza, la 92/95, donde dice que los árboles, que se encuentran bajo la línea de edificación municipal (en la vereda), son propiedad de la municipalidad en Villa mantero. Por lo tanto, la municipalidad tiene la potestad para retirarlos, (…)cuando representen un peligro para la sociedad, y -obviamente- restituir un árbol en su lugar. Nosotros, hace unos 20 días, le informamos por nota al vecino, que íbamos a proceder a la extracción de ése árbol; porque representa un peligro de (caerse), está muy pegado al cordón, está en una posición -de un ángulo de unos 45 grados más o menos- con todas las ramas sobre la calle; lo cual dificultaba que los camiones puedan pasar”.

Niz dijo que el vecino mandó una nota, solicitando que no sea extraído dicho árbol. (Una morera) –

“Vuelvo a repetir que es un árbol que representa un peligro para la sociedad y es propiedad del municipio”, resaltó.

Luego de unos días, personal municipal concurrió al domicilio en cuestión, a fin de solicitar que el vecino corra un auto de su propiedad, el que se encontraba bajo su sombra; lo cual no fue aceptado por el propietario, por lo que el personal municipal solicitó el acompañamiento de funcionarios policiales, obteniendo el mismo fallido resultado.

“Nos obligamos a hacer la denuncia la que llega al fiscal. Mientras tanto enviamos una escribana para constatar lo que estaba sucediendo. Esto generó que el día de ayer a la mañana, la fiscal, se comunicó con la abogada municipal y solicitó (se proceda a correr el vehículo). Ante esta situación, el vecino corrió el auto, nosotros vallamos el lugar para impedir que la gente pase por ahí, y hoy a las siete de la mañana cuando vamos a cortarlo, el vecino nuevamente puso el auto bajo el árbol. Ante esto, la Policía pidió instrucciones a Fiscalía, y se determinó la detención del mismo”, explicó el mandatario municipal.

Finalmente el intendente dijo que “El momento que nos ha tocado vivir, con los empleados del municipio, siendo molestados por este hombre, amenazados; diciendo de que él les pagaba el sueldo y hablando mal del empleado, que el empleado no tiene nada que ver. Todos casos, si él tiene que estar molesto, tiene que estar molesto con la normativa vigente. También debo decirle, que me contacté con una bióloga, que trabaja para Concepción del Uruguay, a fin de que me redacte un informe explicando los peligros de éste árbol. Inclusive ella me comentó, como se trata de un árbol invasivo y entonces ella misma me recomendaba que lo saque y coloque otro en su lugar”.