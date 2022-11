Victoria de la uruguayense Sofía “la cazadora” Echeverría

La boxeadora uruguayense Sofía “la cazadora” Echeverría, logró el pasado sábado 5 de noviembre un importante triunfo.

La pugilista peleó en la modalidad de full contact para la franquicia SAS (strong among the strong) perteneciente a la WkN Word kick boxing Network federación, en la que terminó el 2021 primera en el ranking y como campeona nacional en la categoría pluma.

Con esta nueva victoria no solo se consagra campeón de la franquicia, sino que también sigue liderando en el ranking nacional.

Cabe destacar también que además de estar compitiendo en WkN “la Cazadora” también está primera en el ranking de la Federación Mundial de kick boxing WKF ( Word kick boxing Federation) en la cual ya tiene un compromiso el próximo domingo 13 de noviembre en el nacional de dicha entidad .

La uruguayense cerrará el año junto a la Selección Nacional y acompañada por su entrenador Diego Echeverría y Antonio Abrigo, también competidor uruguayense viajando el día 1 de diciembre con destino Chile a competir en el sudamericano KIC que se realiza el 2 y 3 del mismo en la ciudad de Copiapó.

Se aprovecha la ocasión para agradecer a los medios locales por la difusión, a los comercios y empresas que apoyan a la cazadora, cómo también a la secretaria de deportes de la ciudad.