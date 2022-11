Uso de Internet: los sitios online más visitados en Argentina

Source: https://unsplash.com/photos/h3vT1Kp0FxA Según el último «Speedtest Global Index», estadísticamente el 100% de la población tiene acceso a Internet en Argentina. Sin embargo, sólo una quinta parte de los habitantes dispone de una conexión DSL de banda ancha. En consecuencia, se utilizan mayoritariamente las conexiones móviles con teléfonos inteligentes, que también están bien desarrolladas. Desgraciadamente, la velocidad de las conexiones móviles a Internet sólo alcanza el puesto 89 de la clasificación mundial. Sin embargo, ahora existen cibercafés incluso en las pequeñas ciudades de Argentina, y los jugadores del país también visitan sitios web populares como https://www.casino777.es/ y se sumergen en la pasión de los casinos en línea. Además de las lenguas autóctonas, en la nación se habla el español y, en consecuencia, también se prefieren los casinos en línea españoles.

Estos Top 10 sitios gozan de gran popularidad en Argentina

Existen nuevos estudios que examinan el comportamiento en Internet de la población en Argentina. ¿Quién lo hubiera creído, Google está en la primera posición? Esto significa que la población argentina también se suma a la popularidad mundial del líder del sector. Hoy en día, nada funciona sin Google y la empresa tiene muchos más servicios en su cartera que la antigua y simple «búsqueda de Google». Le sigue directamente YouTube (filial de Google). Transmitir todo tipo de contenidos y obtener información, eso es lo que hace todo el mundo y por supuesto Argentina también.

A continuación, en tercera posición, aparece la red social Facebook. Con varios miles de millones de usuarios en todo el mundo, es la red social número uno indiscutible. Por cierto, la empresa matriz de Facebook se ha rebautizado con el nombre de «Meta» para dejar claras sus ambiciones de un metaverso (mundo digital paralelo). Al cuarto y quinto lugar de los sitios web más populares en Argentina le siguen otras redes sociales como Instagram y Twitter. El sexto ranking es interesante: mercadolibre.com.ar. Esta tienda o mercado online es, por así decirlo, la versión argentina de Amazon y Ebay.

Le sigue un mensajero en séptimo lugar, y es famoso e infame: Qué es la aplicación. Cuando se trata de noticias e información, a los argentinos les gusta visitar el portal de noticias infobae.com. Le sigue directamente en el octavo lugar entre los sitios web más utilizados en Argentina live.com, la plataforma completa de Microsoft con servicio de correo electrónico y similares. En el décimo lugar de la clasificación se encuentra un sitio web para adultos (xvideos.com). Sí, esta área también goza de mayor atención en Argentina (como en todo el mundo).

Fútbol en Argentina – en estos sitios web los ciudadanos obtienen información

Los argentinos son entusiastas del fútbol y, naturalmente, esperan con impaciencia el próximo Mundial de Qatar. Los aficionados obtienen información en sitios web populares como ole.com.ar, futbollibre.net y tycsports.com. Otros sitios interesantes son promiedos.com.ar y televisionlibre.net, donde no sólo los aficionados al fútbol se informan sobre la actualidad de la liga y los partidos internacionales. En el puesto 3 del ranking de selecciones nacionales de la FIFA, Argentina es también una clara favorita para ganar el Mundial. Estrellas como Lionel Messi han dado a conocer el fútbol argentino en todo el mundo.

Sitios más visitados en Argentina en el sector del entretenimiento y las artes

Los servicios de streaming están sustituyendo poco a poco a los formatos televisivos porque son mucho más flexibles en su acceso. YouTube, por supuesto, está en primer lugar. Otros sitios TOP en esta categoría son netflix.com, animeflv.net, fandom.com y disneyplus.com. Lamentablemente, Amazon no ofrece ningún servicio de streaming para Argentina. El proveedor también ofrece un servicio de streaming Prime a muchos clientes europeos y norteamericanos. Los argentinos tienen que recurrir a proveedores alternativos, pero aquí hay bastantes.

Las compras en línea también son populares en Argentina

No es Amazon el que se encuentra entre los sitios web más populares del país, sino el proveedor mercadolibre.com.ar y, paralelamente, la presencia en inglés mercadolibre.com. Además, los comercios de compras online fravega.com y carrefour.com.ar se posicionan a la cabeza de los sitios más populares para las compras, más concretamente el comercio electrónico y las subastas. En cuanto al tema de las subastas, eBay no está realmente representada en Argentina. En cambio, hay todo tipo de plataformas de anuncios clasificados, pero tampoco son muy visitadas. Aquí, los ciudadanos tienden a utilizar Facebook, que también ofrece un mercado interno.

¿Qué sitios de Internet son populares para los viajes y el turismo?

Como uno de los principales proveedores de servicios e intermediarios de viajes y alojamientos de todo tipo en todo el mundo, la plataforma booking.com también es muy popular en Argentina. Otros proveedores importantes en el mercado son despegar.com.ar, tripadvisor.com.ar, aerolineas.com.ar y flybondi.com. Esto también proporciona a la población una gran cartera de opciones para reservar vuelos, iniciar viajes y también reservar hoteles en Internet. Algunos de los principales destinos turísticos del país -también populares entre la población local- son las cataratas de Iguazú, por supuesto la bulliciosa capital Buenos Aires, el glaciar Perito Moreno, la península de Valdés y la «Suiza argentina» (Bariloche). Turistas de todo el mundo peregrinan a este hermoso país y Argentina tiene realmente mucho que ofrecer en términos de aspectos turísticos.

Finanzas y lugares más visitados del país

En cuanto al crédito y otros aspectos financieros, los habitantes del país visitan con mayor frecuencia los sitios web mercadopago.com.ar, cloud.afip.gop.ar, santander.com.ar, redlink.com.ar y bna.com.ar. Es decir, también hay numerosos proveedores extranjeros que también mantienen su presencia en Argentina. Es interesante señalar que Argentina tiene el nivel de vida más alto de Sudamérica. La agricultura se considera una rama importante de la economía, que puede alimentar fácilmente a su propia población. El nivel de educación y sanidad también es bastante alto, en contraste con otros países sudamericanos.

Por desgracia, los salarios no son especialmente altos y el país está muy endeudado. Lamentablemente, Argentina es uno de los «deudores récord» del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, los dirigentes políticos prefieren una orientación positiva de su propia economía en primer lugar y la reducción de la deuda no es una prioridad absoluta. Para los prestatarios, los tipos de interés en el país son extremadamente altos. Los préstamos a corto plazo, en particular, suelen tener tipos de interés del 30%. Esto es absolutamente usurero y, por lo tanto, es difícil para los argentinos pagar los préstamos. Tampoco se utilizan en la misma medida que en los países europeos.

Delicias y servicios de entrega

En Argentina también se pueden encontrar delicias culinarias. A la gente también le gusta que le lleven la comida a domicilio. Las recetas de cocina también son muy populares y se pueden encontrar en varios sitios web. En la categoría de comida y bebida, así como en la de servicios de entrega y restaurantes en los alrededores, cinco sitios web ocupan los primeros puestos en la escala de popularidad.

El favorito es claramente mitiendanube.com, seguido de cerca por cookpad.com. Le siguen pedidosya.com.ar, paulinacocina.net y cinemarkhoyts.com. Sin embargo, los servicios de entrega -como en los países europeos o en Norteamérica- no están tan extendidos. Se trata más bien de encontrar un restaurante adecuado o de decidir recetas interesantes. Por cierto, el plato nacional argentino es el «locro», una especie de guiso con carne de vaca, verduras y especias (plato de los indígenas ya antes de la colonización española).