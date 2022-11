Urribarri: “Hablo con orgullo del tiempo en que gobernamos con Cristina porque fue cuando mejor se vivió en Entre Ríos”

“Hoy se lo mencioné a Cristina después del acto en la UOM: en Entre Ríos tenés un ejemplo concreto del inmenso éxito transformador de nuestros gobiernos. Del primero, del segundo y de una trama de decisiones políticas que nos devolvieron a los entrerrianos lo que la historia nos había quitado”, expresó este viernes el ex gobernador y ex embajador Sergio Urribarri al término del discurso que pronunció la vicepresidenta de la Nación.

“Coincido con Cristina en la necesidad de hacer conocer –tanto a las juventudes como a los desmemoriados- todo lo que hicimos. Lo que ella planteó es lo que vengo haciendo en mis recorridas por la provincia: hablar desde lo que hicimos y desde allí reorganizar nuestro espacio político y hacerlo crecer, en el convencimiento y comprobación cotidiana de que hay miles de entrerrianos y entrerrianas que valoran y extrañan los 8 años de nuestro gobierno”, indicó.

Luego, el ex mandatario compartió datos. “El índice que más duele es el de la indigencia. Durante nuestro gobierno bajó drásticamente a un 1,2%. No son solo números”, precisó.

“Para no hablar siempre de obra pública, que es lo que más conocen y palpan a diario las y los habitantes de Entre Ríos, puedo mencionar que en materia educativa alcanzamos el analfabetismo cero. Construimos 154 escuelas, muchas de ellas técnicas. Y al 30% se las convirtió en escuelas NINA de jornada completa, con talleres de deporte, arte, idiomas e informática. Dejaron de verse gurises y gurisas pidiendo en la calle o revolviendo la basura y dejamos una provincia técnicamente libre de trabajo infantil”, detalló luego.

“En salud, dejamos una provincia con el índice de mortalidad infantil más bajo de su historia, ubicándose en el 9,2 por mil”, agregó.

“Y en materia de deportes, desarrollamos programas que contribuyeron a alcanzar logros tales como el ascenso de Patronato a primera, Atlético Paraná en el Nacional B, Sionista en la Liga A, Estudiantes de Concordia en la Liga A, Echagüe en el TNA, Gimnasia y Juventud Unidad de Concepción del Uruguay en el Federal A y varios equipos de la provincia en el Federal B, además de la explosión del automovilismo con la modernización y los tres autódromos”, añadió.

“Para los que gustan de analizar los números de la economía, entre 2007 y 2015 nuestra provincia alcanzó un crecimiento inédito. Fue el distrito que más creció en exportaciones en el país y se transformó en la principal productora avícola y de cítricos dulces del país; la segunda productora nacional de arroz, del sector apícola y de medicamentos, con 13 laboratorios farmacéuticos; y la tercera productora nacional en el sector ganadero y foresto industrial”, enumeró.

Más adelante, recordó que “en cada lugar de Entre Ríos hay al menos una obra pública realizada entre 2007 y 2015, período en el que cada ciudad y pueblo de la provincia vio hacerse realidad su obra histórica o reclamada por años”. Y acotó: “Y también se hicieron obras que los entrerrianos y las entrerrianas ni siquiera habían soñado. Había como una resignación a que algunas obras nunca se harían y no eran ni siquiera demandadas. Y se hicieron”.

“Entre Ríos es de los entrerrianos. Tenemos hombres y mujeres en todos los partidos políticos con experiencia que conocen los desafíos que hay que enfrentar. Pero lamentablemente, tenemos dirigentes en la provincia que no son de acá, no viven acá, su familia ni conoce la provincia, no saben lo que es una chamarrita, no han ido a ver a un equipo de fútbol entrerriano. Ni un dorado han sacado en nuestros ríos”, comparó.

“Y lo peor de todo es que cuando tuvieron poder para hacer algo por la provincia, lo único que hicieron fue daño, con acciones emblemáticas como el abandono del hospital Bax…