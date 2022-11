Sesionó el Senado entrerriano

Las y los legisladores aprobaron sobre tablas el proyecto de Resolución de autoría de los presidentes de bloque Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) y Francisco Morchio (Gualeguay- Cambiemos), solicitando a las autoridades del Senado, la colocación de una placa conmemorativa en el recinto, en homenaje al 30° aniversario de la implementación del Programa “Senado Juvenil Entrerriano”.

Además, durante el debate legislativo se sancionó el proyecto de Ley de autoría del diputado Juan Navarro, por el que se modifican párrafos de artículos de la Ley Nº 10.668 (Ley Procesal de Familia).

Como miembro informante y presidenta de la Comisión de Legislación General, la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) explicó: “Este proyecto ya viene con media sanción y la iniciativa tiene que ver con modificar la Ley Procesal de Familia. La tenemos en funcionamiento desde el año 2019, fue trabajada con muchísimos actores que tratan el tema de familia y es necesaria porque el espectro es muy amplio, donde se aborda desde divorcios y adopciones hasta problemáticas de niñas y niños y familias en general. Hemos advertido que los errores que tiene esta ley son involuntarios, de remisión, de tipeo y conceptos. Los arreglos son de forma y no cambian para nada el espíritu de la norma”, aseveró.

También se sancionó el proyecto del diputado Sergio Castrillón, por el que se designa con el nombre “Acceso Sur Eva Duarte” al tramo vial conocido como acceso sur, que recorre parte de la Junta de Gobierno Estaquitas, Departamento La Paz, desde su intersección con la Ruta Nacional Nº 12 y la Ruta Provincial Nº 6 y hasta el límite con el Ejido Municipal de la ciudad de La Paz.

Las y los legisladores aprobaron el proyecto de Comunicación de autoría de la senadora Nancy Miranda (Federal- Frente Justicialista), solicitando al Poder Ejecutivo realice las gestiones necesarias ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), para la instalación de una Oficina de dicha repartición en la ciudad de Federal.

Al respecto, Miranda explicó: “Es un proyecto para que podamos contar con una oficina en el Departamento Federal” aclarando que “no es la primera vez” que presenta un proyecto de estas características y sobre el mismo tema.

En otro tramo de su alocución, la legisladora criticó las gestiones del organismo nacional de ANSES por la falta de respuestas. “Me hago absolutamente responsable de lo que estoy diciendo”, dijo Miranda al tiempo que expresó: “Si ellos no vienen a los territorios, es imposible que conozcan las realidades que tenemos en cada uno de los lugares. Mi departamento no llega ni a 30 mil habitantes, quizás no tiene valor porque quizás un barrio de Buenos Aires sea más que nuestro Departamento, pero para mí si tienen valor cada uno de los habitantes”.

Luego, la senadora manifestó: “Pido por favor que interfieran porque necesitamos una respuesta concreta en el Departamento Federal. Es mi séptimo año de gestión y siento impotencia de no poder dar respuesta concreta a mi gente”, sostuvo Miranda.

Proyectos de Declaración

En la sesión de este miércoles quedaron aprobados los siguientes proyectos de Declaración:

La iniciativa del senador Jorge Maradey, por el que se declara de interés el IX Encuentro Nacional de Salud “Bases para la Discusión del Sistema Integrado de Salud”, a realizarse en la ciudad de Gualeguaychú el próximo 12 de noviembre.

Otro proyecto de autoría del senador Maradey, por el que se declara de interés la trayectoria del grupo “Coral Larroque Municipal”, de la ciudad de Larroque.

También se aprobó el proyecto de Declaración de autoría del senador Horacio Amavet, por el que se declara de interés del Senado la “Primera Jornada detección precoz y oncología”, a realizarse en la ciudad de Concepción del Uruguay, los días 10 y 11 de noviembre del corriente.

El proyecto de autoría del senador Mauricio Santa Cruz, por el que la Cámara de Senadores declara su beneplácito por el “132° aniversario de la ciudad de Villa Elisa”, que se conmemora durante todo el mes de noviembre del corriente año.

Y el proyecto del senador Oscar Migueles, por el que se declara Personalidad Artística destacada de la localidad de Gobernador Mansilla al Sr. Hugo Luis González y a la edición y publicación de la obra literaria “Hugo Luis González- Antología Poética y Musical de un Trovador de Pueblo”, de Héctor Manuel Monti.

La iniciativa de la senadora Claudia Gieco, por el que la Cámara de Senadores declara su beneplácito por la 4° edición de la “Fiesta de las Aldeas”, a realizarse el sábado 19 de noviembre del 2022 en las instalaciones del Club San José, de la localidad de Aldea Brasilera, Departamento Diamante. Y el proyecto de Declaración de autoría de la senadora Gieco, por el que se declara de Interés Legislativo del H. Senado la Gala de Ballet “Cascanueces Sororo”, Danzas Clásicas y Modernas, a realizarse el 12 de noviembre de 2022, en la ciudad de Diamante.

Asimismo, se aprueba el proyecto de Declaración del senador Armando Gay, por el que se declara de interés la “Fiesta Zonal de la Citricultura”, a celebrarse el día 5 de noviembre del corriente, en Villa Zorraquín en el marco del 104º Aniversario de su fundación. Otro proyecto de Declaración de autoría del Senador Gay, por el que se declara de interés la “15° Fiesta Provincial del Río”, a celebrarse los días 18, 19 y 20 de noviembre del corriente en la localidad de Puerto Yeruá, Departamento Concordia.

Se aprueban, además, el proyecto de Declaración del representante departamental de Concordia, por el que se declara de interés el “Encuentro Nacional de Motorhome y Casas Rodantes”, a realizarse los días 25, 26 y 27 de noviembre en el Camping Las Palmeras del Lago Salto Grande de Concordia.

Otro proyecto presentado por el senador Gay, por el que se declara de interés el “10° Aniversario del Newcom” -Voley adaptado para adultos mayores-, a realizarse en la ciudad de Concordia el 16 de noviembre del corriente.

También la iniciativa por la que se declara de interés el “35° Aniversario de la Asociación de Ciegos Concordienses” (A.CI.CON) y el proyecto por el que se declara de interés la “Edición 2023 del Carnaval de Concordia”, organizada por el Ente de Carnaval de la Municipalidad de Concordia, ambos de autoría del senador Gay. Y, se aprueba el proyecto de Declaración del senador Gay, por el que se declara de interés el “50° Aniversario de la creación de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Entre Ríos” (A.P.A.S.E.R).

Finalmente, se sumaron dos proyectos de declaración los expedientes N° 24790 y N° 24791, de autoría de los senadores Daniel Olano y Armando Gay.