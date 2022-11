Seguridad vial: En operativos realizados en La Histórica, retuvieron 5 vehículos y 4 motos por infracciones

Tal como se viene informando en estos tiempos, el cumplimiento de las Normas de tránsito por parte de algunos ciudadanos uruguayenses, deja mucho que desear, no respetando a veces, elementales pautas de seguridad vial y convivencia social.

Esto obliga a las Autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la Normativa legal vigente, a intensificar los operativos de control en nuestras calles.

Así, la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, dependiente de la Secretaría de Gobierno, viene coordinando activamente con Policía de Entre Ríos, diversas acciones en ese sentido.

Como resultados de varios controles viales realizados en distintos lugares, días y horarios, se pudo saber que el día viernes pasado en inmediaciones de Plaza Columna, se retuvo un auto marca Peugeot 405, cuyo conductor presentaba 1.37 grs de alcohol en sangre.

También en ese lugar, se retuvo una moto marca Honda por el mismo motivo, es decir, conducir su propietario con ingesta de alcohol.

El día sábado, junto a Policía, en Estrada al 1300, se procedió a labrar actuaciones de rigor y retención de un vehículo marca GMC cuyo conductor tenía 2.12 grs de alcohol en sangre.

Ese mismo día, en Plaza Columna, igual destino tuvo un vehículo marca Toyota, que no poseía seguro vigente y su propietario con un registro de 2.76 grs de alcohol.

El día domingo, en San Martín y Artigas, se detuvo la marcha de un VW Fox y sometido al test de Alcoholemia, arrojó en su conductor un registro de 1.21 grs.

Más tarde, ese domingo junto a efectivos de Policía, se retuvo preventivamente una moto marca Corven por poseer escape libre y alcohol en sangre su conductor.

En el día de ayer lunes, en zona céntrica se retuvieron dos motos marcas Guerrero y KTM por no tener escape original (ruidos molestos) y un Renault Clio por irregularidades en la documentación.

Esta intensa actividad operativa, arroja como resultado la retención preventiva de 5 autos y 4 motos, además de diversas infracciones de otras características que fueron elevadas a Fiscalía Adminsitrativa y luego al Juzgado de Faltas.

Por último se informó desde Secretaría de Gobierno Municipal, que se continuará en esta senda de trabajo preventiva junto a Policía Provincial con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y hacer cumplir las Normas de tránsito que aseguren una convivencia ciudadana mejor.