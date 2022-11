Se cumple 5 años de la inexplicable muerte de la niña Catalina De Gracia

Este viernes 18 de noviembre no es un día más para la familia De Gracia. Hoy se cumplen 5 años de lo que sigue siendo la inexplicable muerte de Catalina una niña de solo 5 años, que dejó un gran vacío no solo en sus seres queridos, sino en una comunidad que todavía no sabe qué fue lo que pasó.

Es por esto que este viernes18 de noviembre se realizará una misa en María Auxiliadora a las 20.30 por su eterno descanso, por lo que Cristián De Gracia Florencia Caminos y Zoe De Gracia, invitan a l¿todos aquellos que quieren sumarse y acompañarlos.

Desde que te fuiste entendí muchas cosas.

Entendí que, así como la materia; nada se crea ni se destruye, solo SE TRANSFORMA.

Como cuando la oruga se transforma en mariposa,

como cuando la espera se transforma en recompensa.

Espero poco a poco irme recuperando y reconstruyendo alrededor de tu partida y el sufrimiento que me causó.

Espero después sentirme un poquito más completa y pueda encontrar un nuevo sentido a la vida… pero necesito decirte que desde que te fuiste no he vuelto a ser la misma, ni tampoco quiero serlo.

Te cuento que ahora entiendo que no te fuiste para dejarme, sino que LO HICISTE PARA QUEDARTE.

Te veo tan viva..tan real en todas partes:

En mi ser, en la naturaleza y en todas las personas con las que te cruzaste.

Te cuento que sí;

la soledad llega, la tristeza también, pero no consumen; acechan pero no atacan; argumentan pero no convencen.

Y cómo habrían de hacerlo?

Si te siento tan viva como siempre.

Sé que lentamente mis lágrimas se irán convirtiendo en sonrisas, sin sentirme culpable.

Que poco a poco mi dolor se irá transformando en AMOR… pues tus recuerdos se transforman en VIVENCIAS.

Te prometo que me prepararé, lucharé y sobretodo viviré, para que cuando nos volvamos a encontrar, te sientas orgullosa de lo que juntas logramos hacer.

PUES AHORA Y SIEMPRE SEGUIRAS VIVA x MI.

¡Honraré tu vida con la mía!hoy hacen 5 años que Dios decidió llevarte de nuestro lado por tal motivo a las 20.30 hs en la Parroquia María Auxiliadora pedimos por tu descanso eterno,te amé te amo y siempre te amaré Catalina mi pequeña princesa